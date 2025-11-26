[18-25 Kasım] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 18-25 Kasım tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (18-25 Kasım)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ 34.99$ (-%50) ARC Raiders 39.99$ - Battlefield 6 69.99$ 59.49$ (-%15) Dispatch 14.99$ - Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Dying Light: The Beast 44.99$ 35.99$ (-%20) Football Manager 26 49.99$ - Hearts of Iron IV 29.99$ 8.99$ (-%70) Europa Universalis V 35.99$ - UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 35.99$ (-%40) Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) RV There Yet? 4.49$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.