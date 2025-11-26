[18-25 Kasım] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 18-25 Kasım tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta geçtiğimiz haftalarda uzun süre zirveyi bırakmayan EA SPORTS FC 26 yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (18-25 Kasım)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|59.49$ (-%15)
|Dispatch
|14.99$
|-
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Hearts of Iron IV
|29.99$
|8.99$ (-%70)
|Europa Universalis V
|35.99$
|-
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|RV There Yet?
|4.49$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.