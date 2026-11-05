Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Samsung Galaxy Buds'a AirPods'un Sevilen Bir Özelliği Geliyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

AirPods’un beğenilen işitme cihazı özelliği Samsung kulaklıklara da geliyor. Yeni güncellemeyle desteklenen Galaxy Buds modellerinde işitme testi yapılabilecek; kulaklıkların sesi nasıl güçlendireceği de bu testin sonucuna göre belirlenecek.

Samsung Galaxy Buds'a AirPods'un Sevilen Bir Özelliği Geliyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple ve Samsung’un kulaklık rekabeti yalnızca ses kalitesiyle sınırlı değil elbette. Sağlık özellikleri de iki şirketin üzerinde durduğu konulardan biri. AirPods’un beğenilen işitme cihazı özelliği, şimdi de Galaxy Buds modellerine geliyor. Müzik dinlediğiniz, telefon görüşmelerinizi yaptığınız kulaklıklar, bu güncellemeyle duymakta zorlandığınız sesleri güçlendirebilecek.

Güney Kore’deki yetkili makamlardan resmî onay alan işitme cihazı özelliği, telefondan yapacağınız testin sonucuna göre çalışacak. Amaç, bu test için hastane randevusu alma ihtiyacını ortadan kaldırmak. Test tamamlandığında kulaklığın ses ayarları, işitme düzeyinize göre düzenlenecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Buds'a AirPods'un Sevilen Bir Özelliği Geliyor
GYo2rvRU7UNav3jKrSytMN-1920-80
Samsung-Galaxy-Buds-3-4-Pro-Hearing-Aid-Feature

Hangi modellere geliyor?

GYo2rvRU7UNav3jKrSytMN-1920-80

Samsung’un resmî duyurusuna göre özellik ilk etapta Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Buds 4 Pro modellerine gelecek. Hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan yetişkinler için tasarlanan sistem, çevredeki bütün sesleri aynı ölçüde yükseltmeyecek; ayar kişiye göre yapılacak.

İşitme testi nasıl yapılacak?

Samsung-Galaxy-Buds-3-4-Pro-Hearing-Aid-Feature

Testi başlatmak için telefonun kulaklık ayarlarına girmek yeterli olacak. Yaklaşık beş dakika süren, klinik düzeydeki bu testte kullanıcıya farklı frekanslarda sesler dinletilecek.

Sonuçta bir odyogram, yani hangi frekansların ne düzeyde duyulabildiğini gösteren bir işitme haritası çıkarılacak. Kulaklık da bu haritaya göre yalnızca duymakta güçlük çekilen tonları kuvvetlendirecek. Sesi toptan açmak yerine ihtiyaç duyulan frekanslara müdahale edecek kısacası.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından da onay alan yazılım güncellemesinin dağıtımı, 2027’nin başlarında başlayacak. Dağıtım kademeli yapılacağı için desteklenen bütün kulaklıklara aynı anda ulaşmayacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Müzik Zevkinizi İkiye Katlayacak En İyi Kablosuz Kulaklık Markaları - 2026

Müzik Zevkinizi İkiye Katlayacak En İyi Kablosuz Kulaklık Markaları - 2026

Porno Sitesinden Yeni Üyelere Ücretsiz Google Cardboard

Porno Sitesinden Yeni Üyelere Ücretsiz Google Cardboard

Priz Aramaya Son: En İyi Powerbank Marka ve Modelleri - 2026

Priz Aramaya Son: En İyi Powerbank Marka ve Modelleri - 2026

Sony’nin Turuncu Süngerli Walkman Kulaklıkları Geri mi Dönüyor?

Sony’nin Turuncu Süngerli Walkman Kulaklıkları Geri mi Dönüyor?

Samsung Kablosuz Kulaklık airpods

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com