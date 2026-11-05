Samsung Galaxy Buds'a AirPods'un Sevilen Bir Özelliği Geliyor

AirPods’un beğenilen işitme cihazı özelliği Samsung kulaklıklara da geliyor. Yeni güncellemeyle desteklenen Galaxy Buds modellerinde işitme testi yapılabilecek; kulaklıkların sesi nasıl güçlendireceği de bu testin sonucuna göre belirlenecek.

Apple ve Samsung’un kulaklık rekabeti yalnızca ses kalitesiyle sınırlı değil elbette. Sağlık özellikleri de iki şirketin üzerinde durduğu konulardan biri. AirPods’un beğenilen işitme cihazı özelliği, şimdi de Galaxy Buds modellerine geliyor. Müzik dinlediğiniz, telefon görüşmelerinizi yaptığınız kulaklıklar, bu güncellemeyle duymakta zorlandığınız sesleri güçlendirebilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Güney Kore’deki yetkili makamlardan resmî onay alan işitme cihazı özelliği, telefondan yapacağınız testin sonucuna göre çalışacak. Amaç, bu test için hastane randevusu alma ihtiyacını ortadan kaldırmak. Test tamamlandığında kulaklığın ses ayarları, işitme düzeyinize göre düzenlenecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hangi modellere geliyor?

Samsung’un resmî duyurusuna göre özellik ilk etapta Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Buds 4 Pro modellerine gelecek. Hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan yetişkinler için tasarlanan sistem, çevredeki bütün sesleri aynı ölçüde yükseltmeyecek; ayar kişiye göre yapılacak.

İşitme testi nasıl yapılacak?

Testi başlatmak için telefonun kulaklık ayarlarına girmek yeterli olacak. Yaklaşık beş dakika süren, klinik düzeydeki bu testte kullanıcıya farklı frekanslarda sesler dinletilecek.

Sonuçta bir odyogram, yani hangi frekansların ne düzeyde duyulabildiğini gösteren bir işitme haritası çıkarılacak. Kulaklık da bu haritaya göre yalnızca duymakta güçlük çekilen tonları kuvvetlendirecek. Sesi toptan açmak yerine ihtiyaç duyulan frekanslara müdahale edecek kısacası.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından da onay alan yazılım güncellemesinin dağıtımı, 2027’nin başlarında başlayacak. Dağıtım kademeli yapılacağı için desteklenen bütün kulaklıklara aynı anda ulaşmayacak.