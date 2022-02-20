Son model telefonlar, oyun konsolları veya saat gibi ürünler tüm dünya için minimum orta-üst sınıfa hitap ederken bunları olduklarından çok daha lüks hâle getiren Caviar markasının ürünleriyle karşınızdayız.

Lüks içinde yaşayan çoğu insanı pahalı saatlerle, spor arabalarla ve son model elektronik aletlerle görmek mümkün. Hatta çoğu zaman bu ürünlerin değerli malzemelerle kaplandığını görürüz. Bunu herkesin gösteriş için yaptığını söylemek elbette doğru olmaz. Zira saatler ve üzerinde değerli taşlar bulunduran diğer ürünler yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

Bu içeriğimizin konusu olan Caviar markası da söz konusu ürünlere sıra dışı kaplamalar yapmasıyla biliniyor. Kaplama dediğimizde aklınıza düz, altın plakalar gelmesin. Bu şirket işin içine adeta sanat katıyor. Fakat kafamızda soru işareti oluşturan ufak bir nokta var. Gelin Caviar markasının dikkat çekici ürünlerine bakarken bu soru işaretini de sizlerle paylaşalım.

NOT: Caviar uluslararası bir firma olduğundan dolar üzerinden satış yapıyor. İçerikte hesaplamalarımızı yaparken 1 doların 13,56TL'ye denk geldiğini belirtelim.

​'Gezegenlerin gösterisi' temalı iPhone 13 Pro Max:

Güncel normal fiyatı : 30.999TL

: 30.999TL Caviar tasarımının fiyatı: 971.518TL

'Bu telefonu bu kadar pahalı yapan şey ne?' diye düşünebilirsiniz. Hemen açıklayalım. Öncelikle telefonun kasası, uzay mekiklerinde de kullanılan titanyum malzemeden oluşuyor. Meteorit işlemelerinin de bulunduğu kasada, içinde mekanik bir saatin bulunduğu en büyük yuvarlak dünyayı temsil ediyor.

Etrafında ise Albert Einstein'ın "İnsan, “Evren” dediğimiz bütünün bir parçasıdır. Ve bu parça zaman-uzay düzlemi içinde sınırlıdır." sözleri işlenmiş. Buna ek olarak üç aşamalı bir kum saati ve altın malzemeyle dokunuşlar görüyoruz. Yan tarafta ise sınırlı üretilen bu cihazın numarası yer alıyor.

Bunca şeyin altında yatan cihazda ise bir fark yok. Yani aldığınız cihaz, 1TB'lık iPhone 13 Pro Max modeliyle donanım açısından tıpatıp aynı. Hatta arkadaki saat yüzünden kablosuz şarj desteğini kaybediyorsunuz.

Meksikalı José Guadalupe Posada'nın yaptığı baskılardan ilham alınan Galaxy Z Flip 3:

Güncel normal fiyatı : 14.999TL

: 14.999TL Caviar tasarımının fiyatı: 632.176TL

Galaxy Z Flip 3'ün Caviar dokunuşuyla hazırlanan modelinde temperli titanyum ve altından oluşan bir kasa kullanılıyor. Hafif malzemeden üretilen ve lazer işlemeyle kasaya yerleştirilen güllerin yanında büyük bir kafatası görüyoruz.

Bu kafatası, beyaz altından oluşurken etrafındaki sarı işlemelerde normal altınlar kullanılmış. İçinde safir, yakut, zümrüt ve elmasın bulunduğu cihazdan 20 adet üretilmiş. Bu durum, Maya kültüründe 20 sayısının şans getirmesiyle bağlantılı.

​'Öküz' ismiyle satışa sunulan Galaxy S21 Ultra:

Güncel normal fiyatı :18.999TL

:18.999TL Caviar tasarımının fiyatı: 297.190TL

Burnunda altın bir yüzüğün olduğu öküz başının titanyum kasaya yerleştirilmesiyle karşımıza çıkan bu tasarımda, söz konusu hayvan figürünün gözlerinde birer adet doğal elmas görüyoruz.

2021'de karşımıza çıkan tasarımın ilham kaynağı ise Oniki Hayvanlı Takvim'de bu yılın sığıra denk gelmesi.

Yine bu yıla ithafen bu tasarımdan 21 adet üretilmesi uygun görülmüş.

​'Ragnarok' esintileriyle hazırlanan Galaxy Z Fold 3:

Güncel normal fiyatı : 25.999TL

: 25.999TL Caviar tasarımının fiyatı:150.000TL

Kararmış titanyumun üzerine lazer işlemelerin yapıldığı bu modelde, içine zümrüt taşlarının yerleştirildiği cilalanmış titanyumdan üretilen bir kafatası bulunuyor. Emaye mücevher işlemesi gördüğümüz model elle çizilmiş.

Bu cihazdan toplamda 99 adet üretilmiş. Bu da İskandinav Mitolojisi'nde 9'un kutsal bir rakam olmasından geliyor.

AirPods Max'in vadettiği hafifliği hiçe saydığı kesin: Kafanızda AirPods Max

Güncel normal fiyatı : 7.999TL

: 7.999TL Caviar tasarımının fiyatı: 1.466.000TL

Şimdi kendinize bir kulaklığın nasıl 107.000 dolara satılabildiğini soruyor olabilirsiniz. Anlam verdiğimizden değil ama anlatalım. Öncelikle söz konusu AirPods Max'in üzerine yüzde 75 saf altından bir kasa yapıldı.

Kulaklığın üst kısmında ise timsah derisi bulunuyor.Her iki tarafta gördüğünüz halkalar ise 18 karat altın yüzükler.

Bunlar dışında aynı ses kalitesi sunuluyor. Elbette kullanılan pahalı malzemelerin herhangi bir özelliği etkisiz kılıp kılmayacağı muamma.

​Işık altında göz alıcı bir görüntü ortaya çıkaran iPad mini 6:

Güncel normal fiyatı : 12.999TL

: 12.999TL Caviar tasarımının fiyatı: 1.152.000TL

Göze oldukça hoş göründüğü kesin. Fakat çok zengin olsaydınız bile Apple'ın normalde 13 bin TL civarında satışa sunulan iPad mini modeline 1 milyon TL verir miydiniz? Bu modelin üzerinde yine yüzde 75 saf altın kullanılıyor.

Üzerindeki desenler ise ışık altında hoş bir gölge gösterisi yapsın diye işlenmiş. Kenarlarda gördüğünüz parlak, küçük noktalar ise elmas.

Bu modelden, Apple'ın altıncı seri iPad mini'si olmasına ithafen sadece altı adet üretildi.

Hem akıllı saat hem de lüks isteyenlere: Parıl parıl Apple Watch 6

Güncel normal fiyatı : 5.000TL

: 5.000TL Caviar tasarımının fiyatı: 613.310TL

Dışarıdan bakınca Apple Watch modelleriyle ilgisi yokmuş gibi görünen bu modelin kalbinde altıncı seri watch modeli bulunuyor. Kayışında ise timsah derisi kullanılmış.

Kasa üzerinde parıl parıl parlayan elmasların dağıtıldığını, alt tarafa bakınca ise modelin üretim numarasını görüyoruz.

Oyun oynamak lüks mü oldu diyorduk: Bu PlayStation 5'le durumun adeta sağlaması yapılmış

Güncel normal fiyatı : 15.000TL

: 15.000TL Caviar tasarımının fiyatı: 4.802.000TL

Cihazın kendisi, az öncekilerde de belirttiğimiz gibi donanım anlamında orjinalinden fazlasını vadetmiyor. Bu tasarımda, altın plakaların üzerine iPad mini'de olduğu gibi ışık altında gölge gösterisi ortaya çıkardığı söylenen işlemeler yapılmış. PS5 standının üstünde de marka dokunuşları var.

Kontrolcüde gördüğünüz sarı analoglarda altın kullanılmış. Siyah kısımlarda ise siyah derinin kullanıldığı belirtiliyor. Bu cihazın Sony'nin beşinci nesil PlayStation'ı olmasına ithafen sadece beş adet üretilmiş.

​'Yükselen Ejder' ismiyle karşımıza çıkan Huawei P50 Pro:

Güncel normal fiyatı : Vergiler hariç 18.000TL - ülkemizde satışı yok

: Vergiler hariç 18.000TL - ülkemizde satışı yok Caviar tasarımının fiyatı: 120.400TL

Huawei P50 Pro modelinin kasasının temelinde altın kullanılmış. Çin Seddi de yine altın malzeme kullanılarak bu temelin üzerine işlenmiş. Gördüğünüz ejder modeliyse gümüş malzemeden. Söz konusu ejderimizin gözlerine ise zümrüt yerleştirilmiş.

Gördüğünüz siyah kısımlar ise siyah titanyum malzeme kullanılarak işlenmiş. Marka, bu üründen toplamda 28 adet üretti.

Bir telefon kılıfı en fazla ne kadar pahalı olabilir?

Caviar tasarımının fiyatı: 15.620TL

Gördüğünüz telefon kılıfı iPhone 13 Pro serisine özel hazırlanmış ve fiyatı 15.620TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Üzerinde ise doğal dana derisi kullanılmış. Altın malzemeden bir sazan balığı figürü de üzerine yerleştirilmiş.

2022 adet üretilen kılıfın üzerindeki balık, Çin kültüründe zenginliği, mutluluğu ve şansı temsil ediyor.

Yukarıda gördüğünüz her bir cihazın sadece tasarımı yüzünden pahalı olduğunu, donanım açısından orijinalleriyle arasında bir fark olmadığını tekrar hatırlatalım. Bu paraları ödemek sizleri zarara sokmayacak olsaydı, siz de bu cihazlardan satın alır mıydınız? Cevaplarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.