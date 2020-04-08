Bir Twitter kullanıcısı, ilginç bir Windows 10 deneyine imza attı. Nori isimli kullanıcı, Microsoft’un Windows 10 için önerdiği RAM miktarının yüzde 20’si ile Windows 10’unu çalıştırmayı başardı.

Twitter’da Nori kullanıcı adlı bir kişi, sanal makine kullanarak Windows 10 denemeleri yapıyor. Nori, Windows 10’nun 32 bitlik sürümünü farklı RAM miktarları ile çalıştırmayı deniyor. Nori’nin denemeleri, Microsoft’un önerdiğinden çok daha düşük kapasitede RAM’le de Windows 10’un çalıştırılabildiğini gösteriyor.

Nori, Windows 10 denemeleri için tek çekirdekli Intel Core i58400 işlemciye sahip bir bilgisayar kullanıyor. Bilgisayarına kurduğu sanal makine aracılığıyla Windows 10’u farklı RAM miktarları ile çalıştırmayı deneyin Nori, son denemesinde 512 MB’dan başlayarak daha düşük RAM kapasitelerinde Windows 10’u çalıştırmayı denedi.

Nori’nin denemesinde Windows 10, 192 MB RAM’de dahi çalıştı. Ancak teknoloji meraklısı 128 MB RAM’i denediğine mavi ekran ile karşılaştı. Sonrasında 140 MB RAM ile tekrar Windows 10 çalıştırmayı deneyen Nori, bu denemesinde de başarısız oldu.

192 MB RAM ile Windows 10’u çalıştırmayı başarabilen Nori, işletim sisteminin hiçbir özelliğini veya hizmetini devre dışı bırakmadı. Nori, 192 MB RAM ile çalışan Windows 10’un hemen hemen bütün özelliklerini kullanılabiliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi işlemleri yapmak pek de kısa sürmüyor.

Nori, kendisine ait GitHub sayfasında işletim sistemlerini farklı cihazlara kurduğu deneyimlerini insanlarla paylaşıyor. Tom's Hardware editörleri Nori’yle yaptıkları röportajda, teknoloji meraklısına neden işletim sistemleri ile bu kadar uğraştığı sorulduğunda Nori, bunu tamamen eğlence için yaptığını söyledi.