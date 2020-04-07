Mayısta, İlk 192 MP Kameralı Akıllı Telefonu Görebiliriz

Samsung ve Apple gibi sektörün önde gelen şirketleri uzun süre 12 MP kamera sensörlerinde direterek megapiksel savaşlarını durdurmuş olsalar da bu savaş, özellikle Çinli üreticilerin talebiyle devam ediyor. Yeni iddialara göre önümüzdeki ay, 192 MP kameralı bir telefon görebiliriz.

Amiral gemi segmentindeki cihazlar uzun süre 12 ya da 16 MP kameraları tercih ederek megapiksel savaşlarını durdurmuş olsalar da, bazı üreticilerin 32MP, 48 MP gibi çözünürlüklere çıkması, bu savaşı yeniden alevlendirmişti. Son olarak Samsung ve Xiaomi, 108 MP kameralı amiral gemileri ile bu savaşta çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdılar.

Yüksek çözünürlüklü kamera rekabetinin ön saflarında şu anda Samsung ve Xiaomi bulunuyor. Ancak ortaya atılan yeni bir iddia, Samsung ve Xiaomi’nin amiral gemilerinin kameralarına meydan okuyacak bir telefonun önümüzdeki ay piyasada olacağını öne sürüyor

192MP kameralı telefon geliyor

Akıllı telefon sektöründen sık sık sızıntılar yayınlayan Digital Chat Station, Çin’de yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağı olan Weibo’da 192MP kameraya sahip bir akıllı telefonun önümüzdeki ay piyasada olacağını iddia etti.

İddiaya göre 192MP kamerayla gelecek akıllı telefonun işlemcisinin Snapdragon 765 olacağı öne sürülüyor. Snapdragon 765 detayı, son derece yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olacak telefonun bir amiral gemisi olmayacağını gösteriyor. Bu da telefonun daha düşük bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulabileceğine işaret.

Snapdragon 765, teknik olarak 192MP kameraları destekliyor. Ancak şu ana kadar böyle bir kamera örneği görmedik ve açıkçası böylesine yüksek çözünürlükte bir fotoğraf çekilmesi kaç saniye sürer, kalite nasıl olur öngörmek pek de kolay değil.

192MP kameralı telefon hangi şirketin?

İddia, telefonun varlığını sunsa da hangi şirket tarafından ortaya çıkarılacağına dair bir ipucu vermiyor. Geçtiğimiz günlerde LG’nin Snapdragon 760 serisi işlemciye sahip bir 5G telefonu piyasaya sunacağı belli olmuştu. Ancak dürüst olmak gerekirse şu anda megapiksel rekabeti daha çok Samsung ve Samsung kamera sensörleri kullanan Xiaomi arasında geçiyor.