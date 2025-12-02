Tümü Webekno
[2-11 Aralık] Değeri 7 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Aralık 2025 Game Pass Oyunları

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Lost Records: Bloom & Rage 420 TL 2 Aralık
Monster Train 2 483,96 TL 3 Aralık
Spray Paint Simulator 42,50 TL 3 Aralık
33 Immortals 399,99 TL 4 Aralık
Indiana Jones and the Great Circle 2.050 TL 4 Aralık
Routine Belli değil 4 Aralık
A Game About Digging A Hole Belli değil 9 Aralık
Death Howl Belli değil 9 Aralık
Dome Keeper Belli değil 9 Aralık
Mortal Kombat 1 1.749 TL 10 Aralık
Bratz Ritim ve Stil 1.530 TL 11 Aralık
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Oyunlar

