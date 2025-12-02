[2-11 Aralık] Değeri 7 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Lost Records: Bloom & Rage
|420 TL
|2 Aralık
|Monster Train 2
|483,96 TL
|3 Aralık
|Spray Paint Simulator
|42,50 TL
|3 Aralık
|33 Immortals
|399,99 TL
|4 Aralık
|Indiana Jones and the Great Circle
|2.050 TL
|4 Aralık
|Routine
|Belli değil
|4 Aralık
|A Game About Digging A Hole
|Belli değil
|9 Aralık
|Death Howl
|Belli değil
|9 Aralık
|Dome Keeper
|Belli değil
|9 Aralık
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|10 Aralık
|Bratz Ritim ve Stil
|1.530 TL
|11 Aralık
