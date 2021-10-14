2.700 Yıllık Dışkıda Bira ve Küflü Peynir Kalıntısı Bulundu

Avusturya’daki tuz madenlerinde bulunan bir dışkı örneğine yapılan araştırmalarda, 2.700 yıl önce yaşamış Doğu Avrupa’lı insanların yeme alışkanlıklarının günümüzle bir hayli örtüştüğü ortaya çıktı. Ortaya çıkan sonuçlara göre uzak akrabalarımız da bira ve küflü peynir tüketiyormuş.

2.700 yıllık bir insan dışkısını inceleyen araştırmacılar, Demir Çağı Avrupalılarının mavi peynir ve bira tükettiğini keşfetti. Böylelikle atalarımızın damak zevkinin günümüzden çok da farklı olmadığını keşfettiler.

Avusturya'daki Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut tuz madenlerinden alınan dışkı örnekleri üzerinde yapılan ayrıntılı bir araştırmada iki tür mantar ortaya çıktı: ‘Penicillium roqueforti’ ve ‘Saccharomyces cerevisiae’ (bira mayası olarak da bilinir).

Bu iki mantar, günümüzde hala yaygın olarak küflü peynir ve bira üretiminde kullanılyor ve tarihçilere sadece uzak atalarımızın ne yediği hakkında değil, aynı zamanda yiyecek ve içecek yapım tekniklerinin ne kadar sofistike olduğu konusunda da bir fikir veriyor.

Demir Çağı Avrupası insanları bira ve küflü peynir tüketiyormuş

İtalya'daki Eurac Mumya Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli mikrobiyolog Frank Maixner, yaptığı açıklamada "Genom çapında yaptığımız analizler, her iki mantarın da gıda fermantasyonuna dahil olduğunu ve Demir Çağı Avrupa'sında küflü peynir ve bira tüketiminin olduğunun kanıtı olduğunu gösteriyor" şeklinde durumu açıklıyor.

Araştırmacılar, o yıllarda yaşayan bu Avrupalıların öğünlerinin bayağı bir lifli ve karbonhidrat bakımından zengin olduğunu düşünüyor. Söylediklerine göre bakla, meyveler, kuruyemişler ve hayvansal gıda ürünleri muhtemelen ana öğünlerine ek olarak kullanılıyordu.

2.700 yıllık bir dışkı nasıl korunmuş diye merak ediyor olabilirsiniz. Dışkının korunması için çok spesifik ortamlara ihtiyaç vardır. Örneğin aynı bu tuz madeni gibi kuru bir mağara, donmuş bir yaşam alanı veya bir çöl. Hadi bu dışkı korundu da, bira ve peynir zaten insanlığın çok eski zamanlarına dayanıyor diyebilirsiniz ancak şöyle bir durum var: Bu dışkıda bulunan mantarlar insanların yeme alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler veriyor.