Oturduğumuz yerden yaptığımız için zahmetsiz sandığımız araba kullanma eylemi, aslında kalbimizi aralıksız bir mesaiye sokuyor. Yeni bir araştırma, direksiyon başındaki nabız yüksekliğinin uzun vadede ciddi bir yük oluşturduğunu gösterdi.

Araba kullanmak dışarıdan bakınca epey rahat görünür. Koltuğa yerleşiriz, işin çoğunu araç yapıyormuş gibi gelir. Houston Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırma ise bu algıyı baştan sona değiştiriyor.

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npj Digital Public Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre vücudumuz hareketsiz kalsa da zihnimiz yoldaki her ayrıntıyı işlemek için tam kapasiteyle çalışıyor. Gözle görülmeyen bu bilişsel yük, kalp sağlığımıza ve nabzımıza doğrudan yansıyor.

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Direksiyon başında kalp "görev başında" kalıyor

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Araştırmacılar, Teksas'ta yaşayan 57 yetişkini bir hafta boyunca Apple Watch ve akıllı telefonlarla takip etti ve yaklaşık 180 bin dakikalık veri topladı. Sonuçlar, evde oturmakla direksiyon başında oturmak arasında büyük bir fark olduğunu gösterdi.

Evde veya ofiste otururken katılımcıların kalp atış hızı zamanın %81'inde dinlenme seviyesinin üzerindeydi. Araç kullanırken bu oran %94'e çıktı. Kalp, normal dinlenme ritmine diğer oturma hallerine kıyasla neredeyse yarı yarıya daha az dönüyor.

Spor yapıyormuş gibi yoruluyor ama faydasını görmüyor

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Ioannis Pavlidis durumu şöyle özetliyor: Bedenimiz koltukta oturuyor olabilir ancak zihnimiz sürekli karar veriyor ve her an tepki vermeye hazır bekliyor.

Egzersiz sırasında kalbin hızlı atması iyi bir şeydir. Kaslara oksijen taşır ve kardiyovasküler sistemi güçlendirir. Direksiyon başındaki tempo ise sporun sağladığı hiçbir faydayı sunmadan kalbi günlerce, hatta yıllarca yormaya devam ediyor.

Kaygı düzeyi yüksekse yılda 173 bin ekstra atım

Araştırmanın en dikkat çekici ayrıntısı stres ve kaygıyla ilgili. Model tahminine göre genel kaygı düzeyi yüksek sürücülerde kalp, araba sürerken düşük kaygı düzeyine sahip olanlara kıyasla dakikada ortalama 1 kez daha fazla atıyor.

İlk bakışta önemsiz görünen bu fark, günde 8 saat araç kullanan profesyonel sürücüler veya uzun yol yapanlar için yılda yaklaşık 173 bin fazladan kalp atışı anlamına geliyor.

Bilim insanları, sürüş kaynaklı bu sürekli yükün uzun vadeli klinik sonuçlarını incelemeye devam ediyor. Ekibin bir sonraki hedefi, Waymo ve Tesla gibi otonom sürüş sistemlerini test etmek.