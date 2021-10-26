Birlikte Porno İzlemesinin İlişkiye Olan Etkisi Ortaya Çıktı

İlişki ve porno izlemek arasındaki bağlantıyı inceleyen yeni bir araştırma, birlikte porno izleyen çiftlerin sanılanın aksine daha mutlu ve sağlıklı bir ilişkiye sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Bugüne kadar porno ve ilişki arasındaki bağlantıyı inceleyen birçok araştırma, porno izlemenin ikili ilişkiler için kötü olduğunu ortaya koyuyordu. Hatta bu tür araştırmalar, porno izleyen kişilerin aldatmaya daha yatkın olduğu gibi bir algı da yaratmıştı.

Western Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, bugüne kadar bir ilişki içerisindeyken porno izlemek hakkındaki olumsuz düşünceleri ortadan kaldıracakmış gibi duruyor.

Birlikte porno izleyen çiftlerin daha sağlıklı bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıktı

Günümüze kadar yapılan araştırmaların neredeyse tamamında çiftlerden sadece bir kişinin görüşleri dikkate alınıyordu. Yani araştırmaya dahil olan kişiler ya porno izleyen taraf ya da porno izleyen sevgiliye sahip insanlardı.

Bu araştırmada ise birlikte porno izlemeyi tercih eden çiftlerden her iki tarafın da görüşlerine yer verildi ve tamamı heteroseksüel çiftlerden oluşan 800 kişi, 4 farklı kapsam altında araştırmaya tabii tutuldu.

Frontiers'de yayınlanan makalede, birlikte porno izleyen çiftler hakkında şu ifadeler kullanıldı; "Yapılan 3 ayrı çalışmada, birlikte porno izleyen çiftlerin izlemeyen çiftlere göre daha sağlıklı bir ilişkiye sahip oldukları ve cinsel ilişki konusunda daha tatmin edici anlar yaşadıkları ortaya çıktı."

Sadece tek tarafın porno izlediği ilişkilere bakan bilim insanları, bu araştırmadan ilişkide romantik kişilerin zaten porno izlemediği ya da çok az izlediği kanısına vardı. Ayrıca sadece tek bir tarafın porno izlemesinin ilişkiyi negatif yönde etkilediği ve cinsel tatminsizliğe yol açtığı ortaya çıktı.