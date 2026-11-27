Bir bilimsel araştırmaya göre çocuk gelişiminde yalnızca ekran süresinin uzunluğu değil, ekranla hangi yaşta tanışıldığı da önemli.

Akıllı telefonlar ve tabletler artık çocukluğun ayrılmaz bir parçası. Ancak World Journal of Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, ebeveynlerin ekran süresine çok daha dikkatli yaklaşması gereken iki hassas döneme işaret ediyor.

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Bilim insanları 502 çocuğu 1 yaşından 8 yaşına kadar takip etti. Bebeklikte ve ilkokula başlama döneminde ekrana çok bakan çocukların 9 yaşında akademik başarısının daha düşük olduğunu gördüler. Yani ekran süresi ile başarı arasında bir ilişki görüldü. Bu çocukların 10,5 yaşına geldiklerinde çalışma belleği performansı da zayıftı.

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Neden özellikle 1 ve 6 yaş bu kadar riskli?

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En büyük etki 1 yaşında ortaya çıktı. Bebek beyni bu dönemde çok hızlı geliştiği için ekran karşısında geçen zaman, öğrenmeyi destekleyen etkileşimlerin yerini doğrudan alabiliyor.

İlginç bir ayrıntı olarak 2 ve 3 yaşlarında belirgin bir olumsuz bağlantı görülmedi, ancak risk okula başlama dönemi olan 6 yaşında yeniden ortaya çıktı. Yani tehlike yalnızca bebeklikle sınırlı değil. İlkokula geçişte de ekran kuralları büyük önem taşıyor.

Ekranlar çocukların elinden neyi alıyor?

Uzmanlara göre ekranlar doğrudan zarar vermekten çok, kritik gelişim fırsatlarını çalıyor. Ekrana bakılan her dakika; ebeveynle sohbetten, hayal gücüne dayalı oyunlardan ve fiziksel dünyayı keşfetmekten eksiliyor.

Oysa dil, dikkat, problem çözme ve yönergeleri takip etmeyi sağlayan çalışma belleği, tam da bu gerçek etkileşimlerle güçleniyor.

Ebeveynler ne yapmalı?

Dünya Sağlık Örgütü, ilk 18-24 ayda hiç ekran önermiyor. 2-5 yaş arasında ise günde bir saatten az süre öneriyor. Araştırmacılar da "ne kadar az, o kadar iyi" ilkesinin altını çiziyor.

Bulgulara göre sağlıklı ekran alışkanlıkları bebeklikte başlatılmalı ve 6 yaş civarında sınırlar yeniden sıkılaştırılmalı.

Elbette mesele yalnızca süreyle sınırlı kalmıyor. Bilim insanları gelecekteki çalışmalarda izlenen içeriğin kalitesine, cihaz türüne ve ebeveynin çocuğa eşlik edip etmediğine de bakacak.