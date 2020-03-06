Geleneksel hale gelen ve katılımcıların farklı sektörlerden isimlerle tanışabileceği 2 Günde Şirket-i Alem etkinliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

2 Günde Şirket-i Alem etkinliği, her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de ve Dünya'da sektörlerinde lider firmaları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sizlerle buluşturacak.

2GŞA, dünya ve Türkiye genelinde mühendislik alanında söz sahibi katılımcı şirketler tarafından yapılacak sunumlarla, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek konular hakkında bilgilendirildiği, şirketlerin genel yapısı ve gelecek projeleri hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği, şirketlerin öğrencileri insan kaynakları hakkında yönlendirildiği, işe alım stratejilerinin aktarıldığı ve bu şirketlerin çalışanlarında aradığı temel niteliklerin belirtildiği, yeni nesil teknolojilerin öğrencilerle paylaşıldığı ve bunların yarattığı iş alanları hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği, katılan şirketlerin yakın gelecekteki iş ortaklarının profilini daha yakından tanıdığı, konuşmacıların kariyer yolculuklarının öğrencilerle paylaştığı ve konu hakkında tavsiyeler verdiği bir etkinliktir.

10 üst düzey profesyonel konuşmacının ve fuaye alanında 8 girişimcinin Start-Up'larının bulunacağı 2 Günde Şirket-i Alem etkinliği, 7-8 Mart’ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak etkinliğin resmi Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.