Türkiye'de Üretilecek 2. Nesil Hyundai Bayon'un Tasarımı Az Çok Belli Oldu!

Hyundai'ın gelecek yıl satışa sunacağı 2. nesil Bayon için konsept tasarım oluşturuldu. Casus kamera görüntülerinden yola çıkarak oluşturulan konsept tasarım, Bayon'un çok daha şık bir görünüme kavuşabileceğini gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Hyundai, Türkiye'de de çok sevilen B-SUV otomobili Bayon'u yenilemek için bir süredir çalışıyor. Gelecek yıl itibarıyla yollara inmesi beklenen otomobil, bazı bölgelerde casus kameralara yakalanmış durumda.

Motor1 ekibi, casus kamera görüntülerinden yola çıkarak 2. nesil Bayon'un nasıl görünebileceğine dair konsept tasarım oluşturdu. Oluşturulan konsept tasarım, yeni Bayon'un eskisinden çok daha sert hatlara sahip olabileceğini gözler önüne serdi.

Yeni nesil Hyundai Bayon işte böyle görünebilir:

Konsept tasarıma göre 2027 model Hyundai Bayon, aydınlatma barının kullanıldığı silüetini korumaya devam edecek. Ancak bu kez keskin köşeler ve daha net hatlar göreceğiz. Ayrıca alt tampona yerleştirilen yardımcı aydınlatmalar da artık daha belirgin olacak.

Motor1, 2027 model Hyundai Bayon'un iç tasarımında da dikkat çekici yenilikler yapılacağını düşünüyor. Bu bağlamda; sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre iyileştirilmiş malzeme kalitesi, yeni bir gösterge ekranı ve yeni nesil multimedya ekranı gibi özellikler, Bayon'u ön plana çıkaracak. Bakalım tüketiciler, ikinci nesil Bayon'a tam not verecekler mi...