Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple, iOS 26.3 güncellemesinin çok önemli güvenlik iyileştirmelerine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kapatılan güvenlik açıkları, geçmişte bazı siber saldırı olaylarında kullanılmıştı.

Eray Kalelioğlu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz akşam iOS 26.3 güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme ile iPhone sahipleri, bir dizi yeni özelliğe kavuşmuş oldular. Ancak güncelleme, sunulan yeni özelliklerden çok daha kritik bir düzeltme içeriyor.

Apple tarafından yapılan resmî açıklamaya göre iOS 26.3 güncellemesi, bazı güvenlik açıklarını gideriyor. Düzeltilen güvenlik açıklarından en önemlisi ise "CVE-2026-20700" olarak isimlendirilmiş durumda. Söz konusu güvenlik açığı, iOS'a ek olarak iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve visionOS işletim sistemlerini de etkiliyordu.

Siber saldırılarda kullanıldı!

Apple'ın iOS 26.3 ile ilgili açıklamasında, söz konusu güvenlik açığının başka güvenlik açıkları ile birlikte kullanıldığı ve hedef alınan kullanıcıların cihazlarında rastgele kod çalıştırıldığı ifade ediliyor. Ancak kaç kişinin söz konusu siber saldırıdan etkilendiği, bu kişilerin ne işle meşgul oldukları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apple'ın açıklamasına göre güvenlik açığının etkilediği cihazlar:

  • Phone 11 ve sonrası
  • iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)
  • iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)
  • iPad Air (3. nesil ve sonrası)
  • iPad (8. nesil ve sonrası)
  • iPad mini (5. nesil ve sonrası)
  • macOS Tahoe işletim sistemini çalıştıran Mac cihazları

Eğer Apple ekosistemindeki güvenlik açıklarından korunmak istiyorsanız iOS 26.3 güncellemesini yapmaktan başka bir çareniz olmadığını belirtelim.

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!
