Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Google, Gemini'ın siber saldırılara maruz kaldığını açıkladı. Kuzey Kore, Rusya ve Çinli hacker'lar, gerçekleştirdikleri saldırılarla Gemini'ı kopyalamaya çalışıyorlardı. Google'a göre saldırılarda 100 binden fazla prompt kullanıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan yapay zekâ sektörüne ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bilgisayar korsanları, firmanın yapay zekâsı Gemini'ı kopyalamak adına eşi benzeri görülmemiş siber saldırılar düzenlemeye başladılar.

Google'ın resmî açıklamasına göre Gemini'ı kopyalamaya çalışan hacker'lar, Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi "düşman" ülkelerde bulunuyorlardı. Gemini'ı kopyalayabilmek adına 100 binden fazla prompt kullanıldığını belirten Google, bunun dünyada bir ilk olabileceğini ifade ediyor. Ancak şirkete göre bu tür saldırılar, ilerleyen dönemlerde daha da yaygınlaşacak.

Gemini'a yönelik siber saldırı, kullanıcılara yönelik değil!

Google, söz konusu siber saldırının kullanıcı verilerine yönelik bir hamle olmadığını özellikle belirtiyor. Şirkete göre hacker'lar, Gemini'ı anlamak ve bu yapay zekânın arkasındaki teknolojiyi kopyalamak için siber saldırılar gerçekleştiriyorlar. Böyle bir saldırının başarılı olması hâlinde Gemini'ın eğitiminde kullanılan devasa veri setine ulaşılmış olacak.

Google, saldırının başarılı olup olmadığına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bu saldırıyı "model çıkarma" olarak isimlendiren şirket, yaşanan olayın fikri mülkiyet hırsızlığı olduğunu ifade ediyor. Peki bu tür saldırılar nasıl engellenecek? İşte bu sorunun cevabı yok gibi görünüyor. Zira hacker'lar, meşru bir şekilde Gemini'a ulaşıyorlar ve yapay zekâyı çok iyi prompt'larla manipüle edip, bilgi çalmaya çalışıyorlar.