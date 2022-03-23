Pandemi nedeniyle son 2 yıldır gerçekleştirilemeyen ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin en büyük oyun fuarı GameX’in iş geliştirme partneri Game Factory oldu. 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar kapsamındaki iş geliştirme imkanları şimdiden heyecan yaratıyor.

İstanbul’da 2 yıl aradan sonra 16. kez düzenlenecek GameX için geri sayım başladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, her zaman olduğu gibi hem oyunculara hem de oyun sektöründeki şirketlere yeni fırsatlar sunacak.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde global çapta etki gösteren ve pek çok yerel oyun şirketinin dünya çapında başarı yakaladığı Türk oyun sektörü de GameX’te yeni fırsatlara kavuşacak. Sektörün bel kemiklerinden olan kuluçka merkezi Game Factory ise bu yılki GameX’te, profesyonellere yönelik işbirliği fırsatları yaratmak için çalışmalara başladı.

Bu yıl bir ilk gerçekleşiyor: GameX sadece oyuncuların değil, oyun geliştiricilerinin de odağında olacak:

Game Factory ekibinin Webtekno’ya aktardığı bilgilere göre fuar kapsamında kapalı toplantı odaları, networking alanı bulunacak ve sektör profesyonellerinin de yer aldığı seminerler düzenlenmesi planlanıyor. Oyun sektörüne girmek isteyen markalar, yatırımcılar, yatırım arayan stüdyolar, oyun geliştiriciler ve diğer sektör profesyonelleri GameX 2022 iş geliştirme alanında bir araya gelecek.

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük, bu partnerliğin Türkiye oyun ekosistemi açısından önemine dikkat çekti:

“Türkiye’nin en köklü oyun fuarı GameX’le yaptığımız bu iş birliği bizim için çok değerli. Zamanında bir oyuncu olarak gittiğim bu değerli fuarın şu an partneri olarak bulunmak, benim için manevi açıdan da önem taşıyor. GameX iş geliştirme alanının, Türkiye oyun ekosisteminin önemli bir parçası olacağına ve sektörle ‘birlikte’ olacağımız bir lokasyon haline geleceğine inancım tam.”

Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’in organizatörü Rönesans Fuarcılık AŞ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Göksel, GameX 2022’nin 2 yıl aradan sonra oyun sektörü için önemli bir buluşma olacağını vurguladı:

“Pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen 2 yıl aranın ardından tekrar büyük bir buluşmaya hazırlanıyoruz. Bu büyük buluşmamızda, yanımızda Game Factory gibi oyun sektörünün önemli bir paydaşı olduğu için mutluyuz. Bu yıl fuaye alanının yanı sıra sektör profesyonellerine yönelik 2 salondan oluşan bir iş geliştirme alanımız da olacak. Game Factory partnerleriyle düzenlediğimiz GameX 2022 iş geliştirme alanının, özellikle 2 yıl aradan sonra oyun sektörü için önemli bir buluşma noktası olacağına inanıyorum.”

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