XP'den 11'e Kadar Olan Tüm Windows Sürümleri Karşılaştırma Testine Girdi: İşte Sonuçlar! [Video]

Bir YouTube kanalı, Windows XP'den Windows 11'e kadar olan tüm sürümler için kapsamlı bir karşılaştırma testi gerçekleştirdi. Herhangi bir bilimsel geçerliliği olmayan test, Windows 11 için hüsranla sonuçlandı. İşte o testle ilgili detaylar...

TrigrZolt isimli bir YouTube kanalı, sonuçlarına çok şaşırtacağınız bir test gerçekleştirdi. İçerik üreticisi, bu test kapsamında Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11'in performansını test etti. Testte, Intel Core i5-2520M işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB sabit diske sahip altı adet Lenovo ThinkPad X220 dizüstü bilgisayar kullanan TrigrZolt, çarpıcı sonuçlar elde etti.

Microsoft'un artık zorunlu kılmaya başladığı Windows 11, yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen dikiş tutmadı. İşletim sisteminin yüksek gereksinimleri, milyonlarca tüketiciyi Windows 10'da kalmaya zorladı. Aslında yapılan test, bunun yanlış bir karar olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü Windows 11, girdiği tüm testlerde sonuncu sırada yer aldı...

Ama: Lenovo ThinkPad X220, resmî olarak Windows 11 desteklemiyor

Az sonra detaylarına geçeceğimiz test ile ilgili bir detaydan bahsetmemiz gerekiyor. Lenovo ThinkPad X220, sahip olduğu özellikler nedeniyle Windows 11'i resmî olarak desteklemiyor. Ancak pek çok kişi, destekleyen bir bilgisayarın kullanılması hâlinde de sonuçların çok değişmeyeceğini çünkü Windows 11'in genel olarak ağır bir işletim sistemi olduğunu düşünüyor.

Gelelim test aşamalarına ve sonuçlara:

TrigrZolt'un gerçekleştirdiği testte bilgisayarların açılış hızları, sabit diskte kapladıkları alan, batarya süresi, boş durumda RAM tüketimi, CPU-Z ve CrystalDiskMark gibi alanlarda karşılaştırmalar yapıldı. SSD bulunmayan Lenovo ThinkPad X220, bu testlerde Windows 11'i oldukça geri plana attı.

Şunu özellikle belirtmemiz lazım; bu testin bilimsel bir geçerliliği yok. Ayrıca modern bir bilgisayar modeli tercih edilse Windows 11, bu kadar kötü bir noktada olmazdı. Ancak olayın en başına dönelim; tüketiciler, Microsoft'un Windows 11 dayatmasına oldukça tepkililer ve gerçekleştirilen test, bunun ne kadar doğru olduğunu gözler önüne serdi.

TrigrZolt tarafından gerçekleştirilen testi aşağıdan izleyebilirsiniz: