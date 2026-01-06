Tümü Webekno
Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Elektrikli otomobil dünyasında beklenen o büyük devrim sonunda gerçekleşti. Donut Lab, CES 2026 etkinliklerinde dünyanın ilk seri üretime hazır tam katı hâl bataryasını tanıttı. İşte elektrikli otomobillerde menzil kaygısını tarihe gömecek bataryanın detayları.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobil sahiplerinin en büyük derdi olan uzun şarj süresi ve batarya ömrü gibi sorunlar artık mazide kalıyor. Donut Lab’ın CES 2026 kapsamında duyurduğu yeni "Solid-State Donut Battery", sadece bir prototip değil; doğrudan otomobil üreticilerinin kullanımına sunulmuş, seri üretimi onaylanmış bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor.

Finli teknoloji devi, bu yeni batarya teknolojisiyle lityum-iyon pillerin fiziksel sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik ve maliyet tarafında da çıtayı arşa çıkarıyor. Peki bu batarya bize tam olarak ne vadediyor? Gelin teknik detayların derinliklerine inelim.

Donut Lab'ın katı hâl bataryası neler sunuyor?

Başlıksız-1

Donut Lab tarafından geliştirilen bu batarya, geleneksel pillerdeki yanıcı sıvı elektrolitleri tamamen ortadan kaldırarak katı bir yapıya geçiş yapıyor. Bu durum sadece güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji yoğunluğunu da 400 Wh/kg seviyesine çıkararak mevcut Tesla bataryalarını neredeyse ikiye katlıyor.

En çarpıcı nokta ise şarj hızı. Donut Lab, bu bataryanın %0'dan %100'e sadece 5 dakikada şarj olabildiğini iddia ediyor. Üstelik geleneksel piller gibi %80'den sonra şarj hızını düşürmeye gerek kalmadan, tam kapasite şarj güvenli bir şekilde tamamlanabiliyor.

Tam katı hâl batarya ilk hangi araçlarda kullanılacak?

Başlıksız-1

Donut Lab, bu teknolojinin ilk olarak Verge Motorcycles’ın TS Pro ve Ultra isimli motosiklet modellerinde kullanılacağını ve 2026'nın ilk çeyreğinde yollarda olacağını açıkladı. Ayrıca teknolojinin modüler yapısı sayesinde sadece otomobillerde değil; drone'larda, savunma sanayisinde ve hatta akıllı treyler sistemlerinde kullanılması planlanıyor.

Şu an için fiyat tablosu tam netleşmese de Donut Lab, kullanılan malzemelerin bol ve ucuz olması nedeniyle bu bataryaların lityum-iyondan daha düşük maliyetle üretilebileceğini belirtiyor. Bu da yakın gelecekte daha ucuz ve daha uzun menzilli elektrikli otomobiller göreceğimiz anlamına geliyor. Bakalım bu durum, elektrikli otomobil segmentinde hangi değişikliklerin yaşanmasını sağlayacak...

