[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği üçüncü oyun ise 349 TL değerindeki Blood West oldu. Bu oyunu yarın, yani 21 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Blood West nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Garip batı efsaneleri, sürükleyici bir gizlilik FPS oyunu olan Blood West'te ürkütücü korku ile buluşuyor. Lanetini ortadan kaldırıp ruhunu özgürleştirene kadar çorak topraklarda dolaşmaya mahkûm olan Undead Gunslinger ol. 3 farklı senaryo, avantaj tabanlı ilerleme ve 20 saatten fazla oyun süresi seni bekliyor! Blood West normal fiyatı 349 TL.

Blood West fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.