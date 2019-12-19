20 Yıl Önceki Cinsel Araştırma Konuşulmaya Devam Ediyor

20 yıl önce Hollanda'da bilim insanları tarafından yapılan bir cinsel araştırma bugün konuşulmaya devam ediyor. Araştırmada seks yapan çiftler MRI cihazı tarafından görüntülenmişti. Araştırmanın makalesi, en çok görüntülenen makaleler arasında.

Hollandalı bilim insanları, 20 yıl önce kulağa tuhaf gelen bir başlığa sahip bir makale yayınladılar: "Kadınların cinsel olarak uyarılması ve cinsel birleşme sırasında erkek ve kadın cinsel organlarının manyetik rezonans görüntüleri." Makale, insanların bir vücut tarayıcısı içerisinde seks yaparkenki hallerini belgelemek açısından bir ilkti.

Hollandalı bilim insanlarının yayınladığı makale, dünyanın en eski ve en prestijli tıp dergileri arasında gösterilen The BMJ'nin en çok indirilen makalelerinden birisi oldu.

Peki araştırma ekibinin amacı neydi?

Amaç, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tarayıcısında cinsel birleşme sırasında insanların cinsel organlarının görüntüsünü almak ve o dönem seks hakkındaki fikirlerin doğru olup olmadığını test etmekti. Araştırmaya, 1'i sokak akrobatlarından oluşan 8 çift, 3 de bekar kadın katıldı. 13 deneyin yapıldığı araştırma boyunca 3 çift ikişer kez ilişkiye girerken bekar kadınlar partnerleri olmaksızın orgazm oldu.

Araştırma katılımcıları 'kişisel davet' ve yerel bir TV kanalında yayınlanan bir bilimsel program aracılığıyla bulundu. Katılımcıların MRI tarayıcısına sığmaları için hafif ya da orta ağırlıkta; kısa ve orta boyda olmaları tercih edildi.

Cinsel ilişki sırasında görüntülendiler

Yeterli sayıda gönüllü bulunduktan ve rızaları alındıktan sonra, araştırma ekibi gönüllülere Hollanda'daki bir üniversite hastanesini ziyaret etmelerini söyledi. MRI cihazı, araştırmacıların bulunduğu bir kontrol odasının yanındaydı ve katılımcılarının mahremiyeti için odadaki pencere perde ile örtülmüştü.

Önce, sırt üstü yatan kadınların leğen kemikleri tarandı. Sonrasında erkeklere odaya girmeleri ve kadınlarla misyoner pozisyonunda cinsel ilişkiye girmeleri istendi. Daha sonra erkeklerin odayı terk etmesi ve kadınlardan kendi kendilerine orgazm olmaları talep edildi. Kadınlar, görüntü alınabilmesi için orgazm olmadan önce araştırmacıları bilgilendirdi ve kadınlar orgazm olduktan 20 dakika sonra son fotoğraf elde edildi.

Erkeklerin kadınlardan daha fazla cinsel performans sorunu yaşadığına dikkat çeken araştırmacılar, katılımcıların bazılarının ereksiyonlarını korumak için Viagra kullandıklarını söyledi. Araştırmacılar, yalnızca bir çiftin Viagra kullanmadan cinsel ilişkiye girebildiğini, bunun nedeninin bu çiftin gerçek anlamda araştrımaya katılan tek çift olabileceğini vurguladı.

Sokak akrobatı olan bu çift, en başından bu yana araştırmaya bilimsel merak, vücut bilgisi ve sanatsal bağlılık nedeniyle dahil olmuştu. Bunun yanı sıra, sokak sanatçısı olmaları nedeniyle baskı altında performans gösterebiliyorlardı.

Araştırmacıların bulgularına göre, misyoner pozisyonundaki seks esnasında penis, bumerang şeklini alıyor, uzunluğunun üçte biri penisin kökünden oluşuyor. Kadınların uyarılması sırasında ise rahim genişliyor ve rahim duvarları uzuyor.

Ig Nobel alan çalışma

Araştırma, 2000 yılında, okuyucularını düşünmekten çok güldüren çalışmalara verilen "Ig Nobel" ödülünü kazandı. 2016 yılında The BMJ'nin yardımcı editörlüğü görevinden ayrılan Dr. Tony Delamothe, derginin son Noel sayısı için yazdığı makalede, o zamanlar kimsenin araştırmanın klinik ya da bilimsel olarak işe yarayacağını düşünmediğini, ancak editörlerin, okurların yeni teknolojiyle elde edilen bu fotoğrafları görmeyi ilginç bulabileceğini düşündüklerini söyledi.

Delamothe, araştırmanın "aya inişin tıbbi eşleniği" sayılamayacağını ancak okurların cinsel birleşmeyi ekranda ve ücretsiz görme fikrinden heyecanlanabileceklerini düşündüklerini kaydetti. Delamothe, bazı arkadaşlarının bundan utanmasına rağmen, makalenin üst düzey başarı kazandığını hatırlattı.

Araştırmaya katılan ve üzerinde çalışan Ida Sabelis de, araştırmayı arkadaşlarının ve ailesinin hâlâ 'komik' bulduğunu ve bu insanların emekliliklerine yaklaşmış yetişkinler olduğunu belirtiyor.