Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Ülkemizde uzun süredir erişime kapalı olan Discord'un sessiz sedasız halka arz olmak için başvuru yaptığı bildirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Discord, dünyanın en büyük mesajlaşma ve sesli sohbet platformlarından biri konumunda. Platform maalesef uzun süredir ülkemizde yasaktı. Ekim 2024’te alınan bir kararla erişime kapatılmış ve hâlâ açılamamıştı. Şimdi ise Discord ile alakalı hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen habere göre Discord, halka arz olmaya hazırlanıyor. Haberde şirketin ABD'de “gizli bir şekilde” halka arz olmak için gerekli başvuruları yaptığı da belirtilmiş. Haber, konuya yakın iddialara dayandırılmış.

Goldman Sachs ve JPMorgan Chase ile görüşülüyor

dsi

200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ABD merkezli platformun halka arz olmayı düşündüğü aslında aylardır konuşulan bir konuydu. Şimdi ise başvuruların yapıldığı ve yakın zamanda gerçeğe dönüşebileceği ifade edildi. Ancak görüşmelerin devam ettiği, halka arzdan vazgeçme gibi bir durumun oluşabileceği de aktarılmış. Yani henüz kesin hiçbir şey yok.

Discord’un halka arz için Goldman Sachs Group Inc. ve JPMorgan Chase & Co gibi en önde gelen yatırım bankalarıyla görüşmeler yürüttüğü de gelen bilgiler arasında. Tabii ki bunların hepsinin bir iddia olduğunu unutmamak gerek. Henüz resmî bilgi yok. Bloomberg’e konuşan bir Discord sözcüsü de önceliklerinin kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak ve sürdürülebilir bir iş modeli yürütmek olduğunu belirtip konu hakkında yorum yapmaktan kaçınmış. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Discord 70 Bin Kişinin Kimlik Bilgilerinin Çalındığını Açıkladı: Hangi Veriler Çalındı? Discord 70 Bin Kişinin Kimlik Bilgilerinin Çalındığını Açıkladı: Hangi Veriler Çalındı?
Discord

