Ocak 2026 JAECOO Fiyat Listesi: 4x2 Gitti, Fiyatlar Uçtu!

Chery'nin premium markası JAECOO, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Firma, JAECOO 7'nin 4x2 versiyonunu satıştan kaldırdı. Hâl böyle olunca otomobilin fiyatında ciddi bir artış oldu.

Çinli otomobil devi Chery'nin premium markası JAECOO, yeni yılın ilk fiyat listesini resmen açıkladı. Firma, Türkiye'deki tek otomobili olan JAECOO 7'nin uygun fiyatlı versiyonunu satıştan kaldırdı. 4x4 versiyona ise 160 bin TL kadar zam yapıldı.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde JAECOO Ocak 2026 güncel fiyat listesine bakacağız. Buradaki fiyatları firmanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

JAECOO fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı 7 2.170.000 TL 2.540.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.380.000 TL

JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.