Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

CES 2026 hız kesmeden devam ediyor. Motorola da etkinlik kapsamında çok sayıda yeni ürününü tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştiriliyor. 9 Ocak’a kadar devam edecek fuarda en büyük şirketlerin yeni ürünlerini ve teknolojilerini görüyoruz. Yakında Türkiye’ye de dönmesini beklediğimiz Motorola da bunlardan biriydi.

Motorola, CES 2026 kapsamında telefonlar başta olmak üzere birçok yeni ürününü tanıttı. Tanıtılan ürünlere baktığımızda şirketin çok iddialı olmayı hedeflediğini görebiliyoruz. Gelin Motorola’nın CES 2026’da tanıttığı ürünlere bakalım.

Motorola Razr Fold

fold

Şirket, CES kapsamında ilk kitap gibi yatay katlanan telefonu Razr Fold’u tanıttı. Telefon**, 8,09 inçlik 2K çözünürlüklü LTPO ekranla** geliyor. Ona 6,59 inçlik dış ekran eşlik ediyor. Cihazda Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, 256/512 GB depolama seçenekleri var. 50 MP, 50 MP ve 50 MP’lik üçlü kamera kurulumu, 20 MP ön kamera da özellikleri arasında. Cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve tüm detayları ilerleyen bir tarihte açıklanacak.

Motorola Signature

sign

Şirketin ultra premium segmentinde konumlanan yeni amiral gemisi telefonu Signature de etkinlikte tanıtıldı. Telefonda 6,8 inçlik 165 Hz yenileme hızına 6200 nit maksimum parlaklığa ve HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. Dolby Vision and HDR10+ gibi özellikleri de var.

Snapdragon 8 Gen 5’ten güç alan telefon 12/16 GB RAM seçenekleriyle ve 1 TB’a çıkan depolamayla gelecek. Arkasında üç adet 50 MP kamera, önünde 50 MP selfie kamerası var. 90W destekli 5200 mAh bataryayı da ekleyelim.

Motorola Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition

world

Bu yaz düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na özel olarak tasarlanan Razr 60 modeli de gösterildi. Dikey katlanan bir model olan bu cihazda futboldan ilham alan yeşil renk kullanılıyor. Kullanıcılar ayrıca özel duvar kâğıtları, FIFA zil sesi, fotoğraflarda FIFA filigranı gibi özelliklere erişebilecek. Cihazın 700 dolar fiyatı olacağı ifade edildi.

Moto Watch

saat

Telefonlar dışında şirket, bir de akıllı saat tanıttı. Moto Watch ismi verilen bu saat, 1,43 inç boyutunda OLED ekrana sahip. Gorilla Glass 3 ile korunan cihazda PPG sensörü, Bluetooth 5.3, çift frekanslı GPS, IP68 dayanıklılık sunuluyor. 13 gün pil ömrü sunan Moto Watch, kalp atış hızı takibi, uyku içgörüleri, çok sayıda spor modu gibi özelliklere de sahip. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Sound Flow

hopar

Motorola, Sound Flow ismi verilen hoparlör de tanıttı. Hoparlör; 20W woofer, 10W tweeter, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ve UWB desteği, IP67 dayanıklılık, 6000 mAh batarya ile 12 saat pil ömrü gibi özelliklerle sunuluyor.

Moto Tag 2

tag

Şirketin Apple AirTag rakibi olarak nitelendirebileceğimiz Tag takip cihazının yeni versiyonu Tag 2’yi de tanıttı. UWB ile tam konum belirleme, IP67 dayanıklılık, Find Hub ile uyumluluk gibi özellikleri var. En öne çıkan kısmı ise 500 güne kadar pil ömrü sunabilmesi. Cihazın fiyatı ve diğer detayları henüz açıklanmadı.

CES

