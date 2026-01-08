Tümü Webekno
Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Volkswagen, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel satış kampanyalarını açıkladı. Firma, yeni yıla oldukça yavaş bir giriş yaptı diyebiliriz. Zira sadece Tiguan için "özel fırsat" kampanyası sunuluyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen'in Ocak 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel satış kampanyaları açıklandı. Firmanın açıklamalarına baktığımızda ne yazık ki önemli bir fırsat göremiyoruz. Ancak Tiguan düşünüyorsanız sizin için sevindirici bir haberimiz var.

Peki Volkswagen'in ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları neler? Hangi modellerde fiyat indirimi var? Volkswagen'in kredi kampanyaları ne durumda? Bu haberimizde Volkswagen'in güncel kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Volkswagen kampanyaları - Ocak 2026

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Volkswagen, 2026'nın ilk ayında sadece Tiguan modeli için "özel fırsat" kampanyası uyguluyor. İndirim oranına ilişkin bir şey söylenmiyor ancak Tiguan'ın güncel fiyatlarının 3.144.000 TL'den başladığını belirtelim. Daha ulaşılabilir modeller ise bu ay kampanya dahilinde değil.

Kredi kampanyası olan modeller:

Volkswagen'in, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarında Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla uyguladığı "Klasik Kredi" kampanyası, Ocak 2026 boyunca devam edecek. Vatandaşlar, sıfır kilometre Volkswagen satın alırken BDDK kurallarına uygun olacak şekilde yüzde 3,19‘dan başlayan faiz oranı ve 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilecekler.

Volkswagen güncel fiyat listesi için:

Araba Elektrikli Araba Volkswagen

