Dodge Viper'ın üretimi 2017 yılında sona erse de, bir zamanların efsane otomobili pistlerde kendini göstermeye devam ediyor. 2006 model bir Dodge Viper, rekor kırarak dünyanın en hızlı Viper otomobili oldu.

Hız testlerinde pistleri ağlatan çok süper otomobil gördük. Ancak birazdan izleyeceğiniz 2006 model Dodge Viper, kendini aşarak 405 km/s gibi rekor bir hıza çıktı. Bu hız, Dodge'un son dönemde unutulmaya yüz tutan V10 motorlu süper otomobili için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız.

Aslında hız denemesi, Dodge Viper'ın fabrikadan çıktığı haliyle yapılmadı. Üzerinde yapılan modifiyeler açıklanmasa da, çift turbolu bir motora sahip olduğu ve 1.400 beygir güç ürettiği söyleniyor. 2,7 kilometrelik bir pistte otomobilin prototip motor parçalarının yanı sıra lastikleri de test edildi. Aracın daha çabuk yavaşlaması için arkasına yerleştirilen paraşüt, ulaşabildiği hızın ne kadar yüksek olduğunun ispatı.

Viper'ın 405 km/s hıza ulaşması uzun sürmüyor. Otomobilin kalkışı biraz yavaş olsa da, ilk vitesleri çabucak geçerek arap atı gibi sonradan açılıyor. Otomobilin 160 km/s hızdan 320 km/s hıza ulaşması sadece 10 saniye sürüyor ve yaklaşık 385 km/s hıza rahatlıkla ulaşıyor. Bu noktadan sonra hız yükseldikçe otomobil zorlanmaya başlıyor ve kısa bir süre için 407 km/s hıza ulaşsa da daha sonra gösterge 405 km/s'e sabitleniyor.

Testi yapan Johnny Bohmer Proving Grounds, iç mekan ve hız kontrolleri için Garmin ve Racelogic izleme sistemleri kullandığını açıkladı. Hız rakamları, Guinness Rekorları da dahil olmak üzere birçok grup tarafından tanınan bir onay kuruluşu olan International Mile Racing Association (IMRA) tarafından takip edildi. Başka bir deyişle bu çalışma, gerçek bir rekor denemesiydi.

Dünyanın en hızlı Viper'ının videosu