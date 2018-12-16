Akıllı Telefonlarda Ön Kamera İçin En Doğru Yer Neresi?

2018, akıllı telefon piyasası için son derece yoğun bir şekilde ilerledi ve oldukça önemli gelişmeler yaşandı. En önemli başlıklardan biri ise ön kameranın telefon üzerindeki konumuydu.

Akıllı telefon üreticileri için 2018'in en büyük yarışı ekran oranını olabildiğince büyük tutmaktı ve bunun yolu da ön kameraya en uygun yeri bulmaktan geçiyor. Apple'ın yaygınlaştırdığı ve memnuniyetsiz kullanıcı yorumlarına rağmen pek çok üreticinin geçici de olsa çözüm olarak kullandığı çentikler ise yerini 2018 devam ederken ekrana gömülü şekilde gelen minik ön kameralara bırakan bir tasarıma evrildi.

Peki çözüm olarak sunulan tasarımlardan en başarılısı hangisi ve gelecekte hangisi daha kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkacak?

Çentikler

Çentikli ekran, her ne kadar özellikle tasarımsal olarak çok başarılı bulunmasa da; ekran oranını büyütüp ön kamera ile sensörlerin yerine alternatif üretmek için geliştirilen ilk yoldu. Bu da çentkleri atılan ilk adım olduğu için önemli kılıyor ancak çentikler çabucak yerini başka alternatiflere bırakmaya başladı çünkü kullanıcılar da üreticiler de çentiklerden çok da memnun değil.

Tabii ki bu geçiş aniden olmadı ve önce su damlası şeklinde çok daha minik çentiklerle tanıştık ve bu yeni çentik tasarımıyla beraber ekran oranının çok daha fazla büyüyebileceğini de fark etmiş olduk. Ancak tüm gelişmelere rağmen ön kameralar için en doğru yerin çentikler olduğunu söylemek mümkün değil.

Kızaklı Kameralar

Çentikten sonra gelen en şaşırtıcı çözümlerden bir tanesi de ekran oranını %100'e çıkarmamıza engel olan ön kamera ve diğer sensörleri bir kızaklı sisteme entegre ederek gizlemek oldu. 2018'e damgasını vuran tasarımladan biri olan kızaklı ekrana dair en büyük endişe ise kızağın belli bir kullanım oranına ulaştıktan sonra arızalanması.

Aynı zamanda kamera kullanımı gibi durumlarda bir bekleme süresi de oluşturan kızaklı ekran tasarımı da ön kamera için alternatif yer arayışları içinde geçici bir çözüm olarak yerini aldı ancak onun da çok uzun süre devam eden bir trend olacağını söylemek sanırım çok da mümkün değil.

Çift Ekran

Önde ekran oranını artırmak için atılan en beklenmedik ve yenilikçi adımlardan biri ise telefonun arkasına da ekran koyan Nubia X'den geldi. Ön taraftan kamera da dahil tüm donanımı kaldıran Nubia X, arkaya koyduğu ekstra ekran sayesinde ön kameranın kullanımının da arka taraftaki kamera ve ekran ile yapılmasını sağladı.

Her ne kadar şaşırtıcı, yaratıcı ve yenilikçi olsa da hem maliyeti artıran hem de fazla 'alternatif görünen bu çözümün de çok uzun süe bizimle kalacağını söyleme mümkün değil.

Ekrana Gömülü Ön Kamera

Gelen en etkileyici çözümlerden olan ve 'Neden ilk bunu denemediler ki?' dedirten ekrana gömülü ön kamera ise ilk olarak yalnızca birkaç ay önce, üzerinde çalışılan bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştı ve üzerinden çok zaman geçmeden ilk haberleri almaya başladık. Ekran oranını neredeyse %100'e getiren ekrana gömülü kameralar, tıpkı parmak izi sensörleri gibi ekranın altında ve böylece çentiğe ya da ekstra bir kızaklı modüle gerek kalmadan telefonu kullanmak mümkün.

Ekrana gömülü kamera şu an için en mantıklı çözüm gibi görünse de gelecekte nelerle karşılaşacağımızı kestirmek güç. Siz de en mantıklı bulduğunuz ön kamera ve ekran oranı çözümünü bizimle paylaşabilirsiniz.