2019’da Akıllı Telefonları Değiştiren En Büyük 10 Özellik

Akıllı telefon gibi birçok cihaz, teknolojinin de giderek gelişmesi ile birlikte değişimlere uğruyor. Bu haberimizde sizler için 2019’un akıllı telefonlar için getirdiği en büyük 10 değişikliği ele aldık.

Günlük hayatımızda vaktimizin çoğunu öyle ya da böyle ele geçiren akıllı telefonların ilk piyasaya sürüldükleri halleriyle şimdiki halleri arasında aşırı derecede bir fark olduğunu herkes kolayca fark edebilir. İlk zamanlarında çerçevesi en az ekranı kadar yer kaplayan telefonlar varken şimdi akıllı telefon üreticileri çerçevesiz telefonlar üretmeye başladı. Yalnızca tasarım odaklı değil, teknik olarak da birçok değişikliğe maruz kalan akıllı telefonlar, özellikle 2019 yılında büyük değişiklikler yaşadı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu değişikliklere beraber göz atalım.

Ekrana yerleştirilen kamera delikleri

Akıllı telefon üreticileri geçtiğimiz yıl özellikle kamera tasarımları konusunda birbirleriyle adeta yarış içerisine girdi. Geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan ekran çentikleri, yeni akıllı telefonların ekranında fazlasıyla ilgi çekici bir değişiklik olmuştu ve üreticiler bunu bir adım daha ileri taşıyarak telefonlarında kamera deliklerine yer verdi. Samsung Galaxy S10 ve Note10 serilerinde görülebilen bu model, zamanla daha da popülerleşerek birçok üreticinin gözbebeği haline geldi.

48 MP kamera

2019’un rekabet oluşturduğu alanlardan biri de akıllı telefonların kameraları. Aslında halihazırda bir rekabet konusu olan kameralar, geçtiğimiz yıl daha da mühim bir konu haline geldi ve kamera çözünürlükleri oldukça artmaya başladı. İlk olarak Honor View 20’de görülen 48 MP kamera sensörü, hem üst segment hem de bütçe dostu telefonlarda kullanılır hale geldi.

Pop-up kamera

Geçen yıl ortaya çıkan kamera tasarımlarından biri de pop-up kameralar. Bu tasarım sayesinde telefon üreticileri telefonun ekranında kameraya yer vermiyor ve bu sayede telefonun ekranı daha kullanışlı hale gelebiliyor. Bazı kişiler bu kamera tasarımını fazlasıyla beğeniyor olsa da kameraların sağlamlığı her zaman için endişe uyandırıyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Akıllı telefonlarda 2019 yılında fazlasıyla popüler olan özelliklerden bir tanesi de ekran içerisine gömülü parmak izi tarayıcılar oldu. Telefonun ön yüzündeki çerçeveleri yok etmek isteyen üreticiler, parmak izi tarayıcıyı telefonun içerisine yerleştirerek hem çerçeve konusuna bir çözüm üretti hem de parmak izi tarayıcıyı daha ilgi çekici hale getirmeyi başardı.

Yüksek kapasiteli bataryalar

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcıların fazlasıyla istek gösterdiği kullanım sürelerine geçtiğimiz sene içerisinde fazlasıyla dikkat göstermeye başladı ve yüksek kapasiteli bataryalar üretildi. 2019’un başlangıcı ile birlikte cihazlarında 4.000 mAh ve üstü kapasiteye sahip bataryalar üreten akıllı telefon üreticileri, bu teknolojiyi hem amiral gemisi telefonlarda hem de bütçe dostu modellerde kullanıyor.

Hızlı şarj desteği

Hızlı şarj desteği aslında daha önceki senelerde de birçok akıllı telefon modelinde bulunuyordu ancak genelde üst segment modeller bu özelliğe sahipti. 2019'daysa akıllı telefon üreticileri hızlı şarj olayını birkaç adım ileri taşıyarak telefonları daha hızlı şarj edebilmemize imkân verdi ve hızlı şarj desteğini bütçe dostu akıllı telefonlara da getirdi.

Çift tonlu gradyan renkli tasarımlar

Telefonların kamera tasarımlarının yanı sıra arka kapak tasarımları da değişmeye başladı. Realme, geçtiğimiz yıl bazı modellerinde çift tonlu gradyan renk arka kapak kullanarak daha önce pek görülmeyen bir tasarıma imza attı.

Çoklu arka kamera kurulumu

2019’un öncesinde telefonlarda genellikle ya bir ya da iki adet arka kamera bulunuyordu. 2019'daysa akıllı telefon üreticilerinin her biri neredeyse tüm modellerinde en az üç arka kamera kullanıyor. Elbette bu tasarımın kamera teknolojilerinin gelişmesiyle de alakası bulunuyor zira akıllı telefon üreticileri bu çoklu kamera kurulumuna ultra geniş açılı lens, telefoto lens veya yakınlaştırma yeteneğini geliştiren bazı lensleri yerleştiriyor.

‘Bütçe dostu’ premium telefonlar

Çoğu akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz sene içerisinde amiral gemisi telefonlarının bütçe dostu modellerini çıkarmaya başladı. Bununla birlikte bazı üreticiler de yüksek performans özelliklerine sahip telefonlarının düşük fiyatlarla piyasaya sürdü.

Karanlık mod

2019 yılına veda ederken daha da yaygınlaşan karanlık mod özelliği, Android 10 işletim sisteminin piyasaya sunulmasıyla akıllı telefonların içerisine entegre edilmişti. Sistem bazlı karanlık mod özelliği yeni işletim sistemiyle birlikte artık telefonun kendisine karanlık mod özelliğini getirerek birçok kullanıcıyı sevindirdi.