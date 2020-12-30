2020'yi Yüzyılın En Kötü Yılı Yapan 14 Felaket

Sonunda bitiyor, ancak bizi de bitirdi. Koronavirüsün başını çektiği felaket zincirleri 2020'ye damgasını vurdu. Peki bu yıl neler yaşadık? Hafızamızı tazeliyoruz.

2020 boyunca salgın hayatımızın en önemli gerçeği oldu. Çoğu insanın günlük hayatında nadiren gördüğü ya da kullandığı tıbbi maskeler, artık vazgeçilmez birer parçamız. Ancak bu yıl en az salgın kadar içimizi burkan, alınması gereken tek önlemin maskelerle ilişkili olmadığını hatırlatan şeyler yaşadık.

Öyle de ya da böyle, yirmibirinci yüzyılın en kötü yılı olan 2020'nin sonuna geldik. Dünyanın öbür ucunda da olsa bu yıl gerçekleşen olaylar, hepimize yaşadığımız gezegenin bizim tek evimiz olduğunu yeniden hatılattı. Gerçekten hatırlattı mı? Hafızaları tazeleyip bakmakta yarar var.

2020 boyunca koronavirüs salgını haricinde yaşanan felaketler:

Avustralya orman yangınları, 2019-2020

Kaliforniya orman yangınları, 2019-2020

Endonezya sel felaketi, 1 Ocak

Taal Yanardağ patlaması, 12 Ocak

Elâzığ Depremi, 24 Ocak

Jamaika Depremi, 28 Ocak

Van’da çığ felaketi, 5 Şubat

Oaxaca Depremi, 23 Haziran

Alaska Depremi, 22 Temmuz

İzmir Depremi, 30 Ekim

Eta Kasırgası, 31 Ekim

Stromboli Yanardağı patlaması, 16 Kasım

Iota Kasırgası, 13 Kasım

Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyeti, 14 Aralık

Avustralya: 1,25 milyardan fazla fazla hayvan can verdi

2020 felaketleri Avustralya’da yaşanan orman yangınları ile başladı. 2019 senesinin Haziran ayında başlayan ve 2020 senesinde de devam eden Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan can verdi. Bunun yanı sıra 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları sonucunda 2000’den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Kalifornia: Bu sene içerisinde 9.639’dan fazla yangın vakası yaşandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2020 senesinin başından bugüne kadar toplam 9639 yangın vakası yaşandı ve bunun sonucunda 4 milyon dönüm arazi kül oldu. 10 bini aşkın yapı hasar gördü ve tahrip oldu. Birçok farklı bölgede devam eden yangınlar sebebiyle binlerce insan evini terk etti.

Endonezya, 1 Ocak: Son 13 yılın en büyük sel felaketi yaşandı

Endonezya’da şiddetli mason yağmurları dolayısıyla sel ve toprak kaymaları gerçekleşti. Sel yüzünden 200 bin kişi evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) 30 milyon insanın Endonezya’daki selden etkilendiğini duyurdu. 53 can alan afet, son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

Filipinler, 12 Ocak: Taal Yanardağı’nın patlaması yüzünden 82 bin kişi tahliye edildi

12 Ocak’ta Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamadan sonra yanardağa 14 kilometre mesafede yaşayan 82 binden fazla kişi güvenlik sebebiyle daha uzak bölgelere tahliye edildi. Patlamanın yarattığı etkisi yüzünden 2 kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Elâzığ, 24 Ocak: 6.7’lik deprem sonrasında toplam 41 can kaybı yaşandı

6.7’lik deprem, başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Yaklaşık 22 saniye kadar süren depremin derinliği 6,75 kilometre olarak hesaplandı. Ayrıca ilerleyen günler içerisinde 1000’den fazla artçı deprem yaşandı, bu depremlerin en büyüğü 5,4 olarak ölçüldü. 35'i Elazığ'da, 4’ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayata gözlerini yumdu, 1.607 kişi de yaralandı.

Karayip Denizi, 28 Ocak: 7.7 büyüklüğündeki deprem, Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda hissedildi

2020 Jamaika Depremi, 7.7 büyüklüğü ile 28 Ocak'ta Jamaika ve Küba’yı vurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından tsunami uyarısı yapıldı ancak bu uyarı daha sonra geri çekildi. Depremin büyüklüğüne rağmen, herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı bildirildi. Ayrıca deprem, 1946 yılından beri Karayip Denizi’nde gerçekleşen en büyük deprem olduğu açıklandı.

Van, 5 Şubat: Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışırken hayatlarını kaybettiler

5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray karayolundaki bir minibüsün üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi kurtarmak için birçok ekip ve vatandaş yardıma geldi. Ancak arama kurtarma çalışmaları esnasında düşen ikinci çığda 11 asker, 2 itfaiye eri ve 9 korucunun aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

Meksika, 23 Haziran: 7.5 büyüklüğündeki Oaxaca depremi 7 can aldı

23 Haziran 2020 tarihinde Meksika’nın Oaxaca bölgesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oaxaca Valisi, en az 500 evin, kiliselerin, köprülerin hasar gördüğünü, bazı tarihi hükümet binalarında çatlakların oluştuğu ve 7 can kaybının yaşandığını belirtti.

Alaska, 22 Temmuz: 7.8 büyüklüğünde deprem

22 Temmuz'da Alaska kıyılarında meydana gelen deprem, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre 10 kilometre derinlikte ve 7.8 büyüklüğünde meydana geldi. İlk başta tsunami uyarısı verilmesine rağmen ABD Ulusal Tsunami Uyarı Servisi daha sonra bu uyarıyı geri çekti. Alaska Yarımadası seyrek nüfuslu olmasının da katkısıyla depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İzmir, 30 Ekim: 6.9 şiddetindeki deprem sonucunda 116 kişi hayatını kaybetti,1034 kişi yaralandı

30 Ekim 2020 günü Ege Denizi’nde meydana gelen 116 kişinin hayata gözlerini yummasını, 1034 kişi ise yaralanmasını sağlayan korkutucu deprem, Türkiye saati ile 14.51'de gerçekleşti. Yerin 16,5 kilometre derinliğinde ve 6.9 büyüklüğünde hissedilen deprem, 16 saniye sürdü.

Deprem sonucunda küçük çapta bir tsunami oluştu ve bu oluşan tsunami sonrasında Seferihisar'da bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Ana depremden sonra ise 3.550 artçı deprem meydana geldiği duyuruldu.

Orta Amerika, 31 Ekim: Eta Kasırgası sebebiyle Guatemala başta olmak üzere 4 ülkede toplam can kaybı 200’ü buldu

Eta Kasırgası, Guatemala’nın yanı sıra Nikaragua, Honduras ve Panama gibi ülkelerde de etkili oldu, yaşanan sel felaketi ve toprak kaymaları sonucunda 200 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce evin zarar gördüğünü, 100’ü aşkın köprü ve yolun kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

İtalya, 16 Kasım: Stromboli Yanardağı'nda patlama oldu

İtalya’nın güneyinde bulunan adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Sık sık püskürmesi yüzünden ortaya çıkarttığı ışık nedeniyle ‘Akdeniz'in Deniz Feneri’ olarak da bilinen Stromboli Yanardağı’ndaki patlamanın sadece krateni etkilediği, can kaybının yaşanmadığı, çevreye de zarar vermediği açıklandı.

Orta Amerika, 13 Kasım: Iota Kasırgası sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi

lota Kasırgası Orta Amerika ülkeleri Panama, Nikaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kosta Rika ve Panama'yı vurdu. Nikaragua'da 16, Honduras'ta 5, El Salvador'da 1 ve Panama'da 1 kişi olmak üzere toplamda 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. Aşırı yağışların yol açtığı seller yüzünden binlerce ev sular altında kaldı; tarım alanları, yollar ve köprüler büyük zarar gördü.

Sicilya Adası, 14 Aralık: Avrupa’nın en aktif volkanı Etna Yanardağı tekrar faaliyete geçti

Avrupa’nın en aktif ve en yüksek yanardağı olarak da bilinen Etna, 14 Aralık tarihinde tekrar faaliyete geçti. Etna Yanardağı, güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü. Bunun sonucunda yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluşturdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.