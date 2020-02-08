2020’nin En İyi Otomobilleri Belli Oldu

Haftalık haber dergisi US News, 2020 yılının en iyi otomobillerini açıkladı. Dört segmentte yapılan yarışmada en çok puan alan markalar Kia, Toyota, Lincoln ve BMW oldu. Güvenilirlik açısından test edilmeyen tüm araçlar yarışma dışı bırakıldı.

US News tarafından yapılan yarışmada 2020’nin kazanan otomobilleri sonunda belli oldu. Kamyonetler, süper lüks araçlar ve spor arabaların dahil edilmediği yarışta otomobillerin sıralaması otomotiv basını ve güvenlik verilerine dayanarak oluşturuldu. Tüketici beklentilerini boşa çıkarmayacak araçların kazandığı yönünde yorumlar yapılan yarışmanın kazananlarını sizin için inceledik.

En İyi SUV: 2020 Kia Telluride

Genel puanı: 8.6/10

2020 için en çok beklenen araçların başında gelen Kia Telluride, kazandığı 10 üzerinden 8,6 puanla orta büyüklükteki SUV araç sıralamasının en üstünde yer aldı. Yeni Kia’nın kabin tasarımı dikkat çekici olurken sunduğu dengeli sürüşle de göz dolduruyor.

Telluride modelinde, şerit tutma yardımcısı, ileri çarpışma uyarısı, fren yardımı, yaya algılama, arka çapraz trafik uyarısı, sürücü dikkat monitörü ve güvenli çıkış yardımı da dahil olmak üzere çok sayıda kaza önleme teknolojisinin yer aldığını da ekleyelim.

Aracın güçlü V6 motoru çift turbo seçeneği ve 3.8 litrelik 291 beygiriyle güç üretiyor. Ayrıca araçta, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 10,25 inç dokunmatik ekranlı UVO Bağlantısı ve güvenli çıkış yardımı da bulunan aracın fiyatı ise 31 bin 690 dolar olarak açıklandı.

En İyi Otomobil: 2020 Toyota Camry

Genel puanı: 8.6/10

2018 senesindeki tasarımından sonra performansının olağanüstü olduğuna dair birçok yorum alan Toyota Camry en iyi otomobil kategorisinde birinciliği göğüslemiş gibi görünüyor. Yapılan süspansiyon ve direksiyon güncellemeleri sayesinde aracın çevikliği artmış durumda.

Camry’nin iç tasarımı da yüksek kaliteli malzemeleriyle öne çıkıyor. Kör nokta izleme, trafik uyarısı ve frenlemesi, yaya algılama, çarpışma öncesi ani fren sistemi, direksiyon destekli kalkış uyarısı, otomatik uzun farlar ve uyarlanabilir hız sabitleme özelliklerine sahip olan araç, akıllı güvenlik sistemleriyle de aldığı puanı hak etmiş gibi görünüyor. Toyoya Camry’nin fiyatı ise 24 bin 425 dolar.

En İyi Lüks SUV: Lincoln Navigator

Genel puanı: 8.8/10

Otomatik frenleme sistemi, kör nokta izleme ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özelliklerde gelen aracın yeni teknolojisi sayesinde araç sahipleri artık akıllı telefonlarını kullanarak aracı kilitleyip çalıştırmak gibi imkanlara sahip. Yeni Lincoln Navigator, 3.5 litrelik V6 EcoBoost motor ve 10 ileri otomatik şanzıman ile donatılmış durumda ve fiyatı 73 bin 200 dolar.

En İyi Lüks Otomobil: 2020 BMW 5 Serisi

Genel puanı: 8.9/10

BMW 5 Serisi modern sedan konseptini taşıyor ve dinamik görünümüyle dikkat çekiyor. Kendi sınıfındaki otomobillerden beklenen estetik ve sportif tasarımın yanında sunduğu teknolojik özelliklerle mükemmel bir sürüş keyfi vadediyor. Yavaş akan trafik ve uzun yolculuklarda sürüş opsiyonu sağlayan sürüş asistanıyla beraber gelen aracın açıklanan fiyatı 53 bin 900 dolar.