2020 yılında yaşadığımız felaketlerin ardı arkası kesilmezken, insanlar 2020 yılının nasıl sonlanacağını merak etmeye başladılar. 2020'nin bu denli yoğun bir gündem ile ilerlemesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti ve bu konuda atılmış paylaşımları bir araya getirdik.

Tüm dünya, 2020 yılının 2019'dan daha iyi geçmesi temennisiyle yeni bir yıla girdi. Ancak 2020 yılı, dünyanın 2019 yılını mumla aramasına neden oldu. 2020'nin başından beri dünya genelinde yaşanan olaylar, insanlık tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden bir tanesinin içerisinde olduğumuzu düşündürecek cinsten.

2020 yılının başlamasıyla birlikte şu sıralar tüm dünyanın ortak problemi olan Corona virüsü salgını patlak verdi. Ayrıca hemen güneyimizdeki Akdeniz'de büyük bir doğalgaz savaşı başladı. Suriye'deki olaylar zaten hepimiz tarafından biliniyor ve geçtiğimiz süreçte Kobe Bryant'ı da kaybettik. Tüm bunlara ek olarak depremler ve Avustralya yangınının yanı sıra bir de çekirge istilası yaşanıyor ve bu istilanın kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye de gelebileceği söyleniyor.

2020 yılında yaşanan felaketler elbette tüm insanların takibi altında. Sosyal medya kullanıcıları, sık sık 2020 ile ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Bu listemizde 2020 yılındaki felaketlerle ilgili olarak atılan sosyal medya paylaşımlarını bir araya getirerek hem bu zorlu günlere biraz mizah katarak az da olsa morallenmeyi hem de neler yaşadığımızı bir kez daha özetlemeyi istedik.

İşte bazı Twitter kullanıcılarının 2020 yılı ile ilgili yaptığı paylaşımlar

LeBron James: "Bizim asıl iptal etmemiz gereken 2020 yılı".

2020 yılı mood #cekirgeistilası: Allah'ım başka imtihan kalmadıysa ben gideyim artık.

2020 yılı 2021'e ertelendi.

Biraz daha sıkışıp yer açalım arkadaşlar. Meteor 2020 yılı fırsatını kaçırmasın...

2020 yılı; Deprem, savaş, virüs, #Corona - Hepsini Gördün

2020 yılı bitene kadar dünyada insan kalmayacak herhalde.

2020 yılı harika geçiyor ama içimizden

Sorumluluklar, 2020 yılı, küresel sorunlara karşı ben

Peki siz tam olarak 2020'nin hangi günü geliyorsunuz? #coronaturkiye

Bu hayat harbi Bi simülasyonsa heralde 2020 son level. 2021e geçebilenler kazanıyor. Bu seviyede önce virüs engeli, ardından muhtemel çekirge istilası ve kıtlık seviyelerinin ardından 29 Martda level sonu canavarı olarak astroid gelmesi var. Bunu da geçen yüksek ihtimalle kazanır​.

2020 felaketleri filan + cumartesi fizik vizesi - Me evde elite izlerken