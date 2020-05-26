HP, bugün düzenlediği bir etkinlikte EliteBook serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Etkinlik kapsamında 4 farklı model duyuran HP, yeni modelleriyle günlük tüketicilerden ziyade profesyonelleri hedefliyor.

Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan HP, son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü gerek OMEN markalı oyuncu bilgisayarları gerekse kendi ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bugün yeni bir etkinlik düzenleyen HP, profesyonelleri hedef alarak tasarladığı yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. "EliteBook" serisi altında piyasaya sürülen bilgisayarlar, 4 farklı model olarak karşımıza çıkıyor.

HP'nin yeni bilgisayarları "HP EliteBook x360 1030 G7", "EliteBook x360 1040 G", "EliteBook 805 G7" ve "EliteBook 800 G7" olarak isimlendiriliyor. Şirket, genel tasarımlarını neredeyse aynı tuttuğu yeni dizüstü bilgisayarlarında sunduğu farklı özelliklerle, farklı ihtiyaçlara sahip tüketicileri hedefliyor. Dilerseniz hemen, HP'nin yeni dizüstü bilgisayarlarına yakından bakalım.

HP EliteBook x360 1030 G7 ve EliteBook x360 1040 G7 modelleri, en üst düzey özelliklere sahip olan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Aynı modellerin önceki nesillerine göre yüzde 6.3 oranında daha küçük bir yapıya sahip olan yeni dizüstü bilgisayarlar, tüketicilere yüzde 89 ekran kasa oranı sunuyor. Intel'in 6 çekirdekli 10. nesil Core vPro işlemcilerinden güç alan bilgisayarlar, iş ile ilgili tüm zorlukların üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmış.

Şirket, yeni dizüstü bilgisayarlarının tüm özelliklerine detaylı bir şekilde değinmedi ancak elimizde, EliteBook x360 1040 G7 ile ilgili önemli bir detay bulunuyor. HP yetkilileri, düzenledikleri etkinlik sırasında bu dizüstü bilgisayarın tek şarjla 29 saat kullanılabileceğini iddia etti. Bu durum, günlük 9 saat çalışan bir kişinin bu bilgisayarı üç gün boyunca rahatlıkla kullanabileceğini ortaya koyuyor.

EliteBook 805 G7 ve HP EliteBook 800 G7 modellerine yakından baktığımızda ise bu dizüstü bilgisayarların 13.3 inç, 14 inç ve 15.6 inç boyutlarında olduklarını görüyoruz. Şirket, bu modelleri için tüketicilerin tercihlerini ön planda tutmayı tercih etmiş. Çünkü HP, söz konusu modellerinin hem AMD hem de Intel işlemcili versiyonlarının olduğunu ifade ediyor. Ne yazık ki bu modellerin de tüm detayları şu an için bilinmiyor.

HP yetkilileri, EliteBook 805 serisinin AMD'nin Ryzen Pro işlemcilerinden ve yine AMD'nin VEGA serisi GPU'larından güç alıyor. Şirket, bu serinin AMD tabanlı en ince ve en hafif iş bilgisayarları olduğunu iddia ediyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarlar 24 saate kadar kullanım imkanı vadediyor.

HP, yeni dizüstü bilgisayarlarının fiyatlarını henüz açıklamadı

Düzenlediği etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarları hakkında bilgi paylaşmakta ketum bir tavır sergileyen HP, yeni dizüstü bilgisayarlarının fiyatlarına değinmedi. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarların çıkış tarihleri de henüz netleşmiş değil. Yapılan açıklamalar, EliteBook x360 1030 G7 ve EliteBook x360 1040 G7'nin temmuz ayında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.