Redmi Ruilong Dizüstü Bilgisayarlarını Duyurdu: İşte Fiyatı

Ürün tanıtımlarına tüm hızıyla devam eden Redmi, şimdi de yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. RedmiBook Ruilong serisi olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayarlar, 3 farklı boyut seçeneğine sahip.

Bugün düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu ve yeni televizyonunu duyuran Redmi, şimdi de yeni dizüstü bilgisayarı ile tüketicilerin karşısına çıktı. "RedmiBook Ruilong" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, özellikle de günlük kullanıcılar için fazlasıyla yeterli donanım özelliklerine sahip.

RedmiBook Ruilong serisi, 3 farklı varyantta tüketicilerin karşısına çıkıyor. Şirket, ekran boyutlarına göre belirlediği bu varyantları RedmiBook Ruilong 13, RedmiBook Ruilong 14 II ve RedmiBook Ruilong 16 olarak isimlendiriyor. Şirket bu hamle ile, farklı boyutlarda dizüstü bilgisayar ihtiyacı olan tüm tüketicileri hedeflemiş gibi görünüyor.

Yeni Redmi dizüstü bilgisayarların tümünde AMD'nin 7 nm üretim sürecine sahip olan Ruilong 4000U serisi işlemciler bulunuyor. Zen2 mimarisine sahip olan bu işlemci, enerji verimliliğini iki kat artırıyor ve aynı zamanda seriye ismini veriyor. Bu işlemcilerle entegre halde bulunan Vega serisi GPU'lar da tüketicilere yüzde 59'luk artırılmış performansı ile hizmet ediyor. Bu ikili toplamda ise rakiplerine göre yüzde 25 fazla performans sağlıyor.

Redmi, yeni dizüstü bilgisayarlarında birden fazla işlemci ve GPU seçeneği sunuyor. Tüketiciler, bu dizüstü bilgisayarlara isterlerse 8 çekirdekli Ruilong 7 4700U işlemci ve Vega 7 GPU isterlerse de 6 çekirdekli Ruilong 5 4500U ve Vega 6 GPU'yla sahip olabiliyorlar. Ruilong 7 4700U, 2.0-4.1GHz aralığında çalışırken Ruilong 5 4500U ise 2.3-4.0GHz hız aralığında çalışıyor. Ayrıca tüketiciler, bu bilgisayarı Redmi'ye özel çalışma modlarında kullanabiliyorlar.

Redmi'nin yeni dizüstü bilgisayarlarının tasarımlarına bakacak olursak; her şeyden önce 16 inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarın Redmi için bir ilk olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ayrıca Redmi, yeni dizüstü bilgisayarlarında ekran kasa oranını da fazlasıyla yüksek tutuyor. 13 inç büyüklüğündeki varyant yüzde 89 oranına sahipken 14 ve 16 inç büyüklüğündeki versiyonlar yüzde 90'ı aşan ekran kasa oranı sunuyor.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre 16 inç büyüklüğündeki varyant, 46 Whr kapasiteli büyük bir bataryaya sahip. 12 saate kadar kullanım imkanı sunan bu batarya 1C hızlı şarj teknolojisine sahip ve 38 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Ayrıca Redmi, kutuda 65 watt kapasiteli ve sadece avuç içi büyüklüğünde olan bir mini adaptör sunuyor. Bu adaptör, sadece 100 gram ağırlığında.

RedmiBook Ruilong fiyatı

RedmiBook Ruilong 13

AMD Ruilong 5 4500U, 8 GB RAM, 512 GB depolama: 530 dolar (yaklaşık 3.600 TL + vergiler)

+ vergiler) AMD Ruilong 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB depolama: 560 dolar (yaklaşık 3.800 TL + vergiler)

+ vergiler) AMD Ruilong 7 4700U, 16 GB RAM, 1 TB depolama: 700 dolar (yaklaşık 4.750 TL + vergiler)

RedmiBook Ruilong 14 II

AMD Ruilong 5 4500U, 8 GB RAM, 512 GB depolama: 530 dolar (yaklaşık 3.600 TL + vergiler)

+ vergiler) AMD Ruilong 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB depolama: 560 dolar (yaklaşık 3.800 TL + vergiler)

+ vergiler) AMD Ruilong 7 4700U, 16 GB RAM, 1 TB depolama: 630 dolar (yaklaşık 4.300 TL + vergiler)

RedmiBook Ruilong 16