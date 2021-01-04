2020 Steam Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazalarından biri olan Steam, bizzat oyunseverlerin oyları ile belirlenen 2020 Steam Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Rockstar’ın en yeni “büyük bütçeli” yapımı olarak karşımıza çıkan ve Aralık 2019’da Steam oyuncularıyla buluşan Red Dead Redemption 2, sürpriz sayılabilecek bir şekilde Steam topluluğu tarafından “Yılın Oyunu” seçildi.
Aday oyunların 11 farklı kategoride rekabet ettiği 2020 Steam Ödülleri’nde gerçekten de 2020’nin en fazla ses getiren oyunlarının ön plana çıktığını söylemek mümkün. Bununla birlikte pek çok iddialı oyun, 2020’nin sonlarında oyunseverlerle buluştuğundan Aralık 2019’da yayınlanan Red Dead Redemption 2’nin 2020’de “Yılın Oyunu” seçilmesiyle aynı sebepten herhangi bir ödül alamadı.
Steam oyuncularına göre 2020'de yılın oyunu Red Dead Redemption 2 oldu
Red Dead Redemption 2, Yılın Oyunu ödülünü kazanmak için Hades ve Doom Eternal'ı geride bırakırken CS:GO, Among Us'ı; Fall Guys, Sea of Thieves'i; Death Stranding, Control'ü; Apex Legends, Crusader Kings III'ü; Doom Eternal, Halo'yu; SİMS 4 ise Microsoft Flight Simulator'ü geride bırakarak kendi kategorisinde en iyi olmayı başardı.
Oyuncular tarafından belirlenen 2020 Steam Ödüllerini’nin kazananları
- Yılın Oyunu
Red Dead Redemption 2
- Yılın VR Oyunu
Half Life: Alyx
- Aşk ile Devam Ettirilen
Counter Strike: Global Offensive
- Arkadaşlarla Daha Zevkli
Fall Guys: Ultimate Knockout
- En Yenilikçi Oynanış
Death Stranding
- Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
Red Dead Redemption 2
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
Apex Legends
- Üstün Görsel Stil
Ori and the will of the Wisps
- En İyi Oyun Müziği
Doom Eternal
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
The SİMS 4
2020 Steam Ödülleri için paylaşılan video