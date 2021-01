2020 Steam Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

Steam, 2020'nin en iyilerinin oyuncular tarafından belirlendiği 2020 Steam Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Rockstar tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Aralık 2019'de yayınlanmasına rağmen 2020'de "Yılın Oyunu" seçildi.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazalarından biri olan Steam, bizzat oyunseverlerin oyları ile belirlenen 2020 Steam Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Rockstar’ın en yeni “büyük bütçeli” yapımı olarak karşımıza çıkan ve Aralık 2019’da Steam oyuncularıyla buluşan Red Dead Redemption 2, sürpriz sayılabilecek bir şekilde Steam topluluğu tarafından “Yılın Oyunu” seçildi.

Aday oyunların 11 farklı kategoride rekabet ettiği 2020 Steam Ödülleri’nde gerçekten de 2020’nin en fazla ses getiren oyunlarının ön plana çıktığını söylemek mümkün. Bununla birlikte pek çok iddialı oyun, 2020’nin sonlarında oyunseverlerle buluştuğundan Aralık 2019’da yayınlanan Red Dead Redemption 2’nin 2020’de “Yılın Oyunu” seçilmesiyle aynı sebepten herhangi bir ödül alamadı.

Steam oyuncularına göre 2020'de yılın oyunu Red Dead Redemption 2 oldu

Red Dead Redemption 2, Yılın Oyunu ödülünü kazanmak için Hades ve Doom Eternal'ı geride bırakırken CS:GO, Among Us'ı; Fall Guys, Sea of Thieves'i; Death Stranding, Control'ü; Apex Legends, Crusader Kings III'ü; Doom Eternal, Halo'yu; SİMS 4 ise Microsoft Flight Simulator'ü geride bırakarak kendi kategorisinde en iyi olmayı başardı.

Oyuncular tarafından belirlenen 2020 Steam Ödüllerini’nin kazananları

Yılın Oyunu

Red Dead Redemption 2 Yılın VR Oyunu

Half Life: Alyx Aşk ile Devam Ettirilen

Counter Strike: Global Offensive Arkadaşlarla Daha Zevkli

Fall Guys: Ultimate Knockout En Yenilikçi Oynanış

Death Stranding Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Red Dead Redemption 2 Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Apex Legends Üstün Görsel Stil

Ori and the will of the Wisps En İyi Oyun Müziği

Doom Eternal Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

2020 Steam Ödülleri için paylaşılan video