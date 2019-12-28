2020’de Trafik Cezalarına Yapılacak Zamlar Belli Oldu

Hazine ve Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden değerlendirme oranının belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları yeniden hesaplanarak resmi olarak açıklandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2020 yılında uygulanacak en düşük ceza 104 lira ile taşıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere kesilecekken, en yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Kesilen para cezalarını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacağı da açıklananlar arasında.

Yeni senede uygulanacak ceza miktarları şu şekilde sıralandı:

İlk kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler ile trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde peş peşe birden fazla kez şerit değiştiren, ters istikamette arak kullanan, emniyet şeridi ihlali yapan, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşan sürücüler bin 228 lirayla cezalandırılacak.

Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar ceza kesilecek. Alkollü araç kullandığı ikinci kez belirlenen sürücüler bin 539 lira, üçüncü kez aynı şekilde tespit edilenler ise 2 bin 473 lira ceza ödeyecek.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 81 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Emniyet kemeri kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar, araçlarından çöp atanlar, araçlarda yüksek sesle müzik açanlar, park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar 132 lirayla cezalandırılacak.

Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira ceza kesilecek.

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 498 lirayla cezalandırılırken, yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar, 409 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıyanlara, 557 lira ceza uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 3 bin 516 lira ceza uygulanacak.

Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 3 bin 728 lirayla cezalandırılacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lirayla cezalandırılacak.

Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira ceza kesilecek.

Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lirayla cezalandırılacak.

Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli 20 bin 918 lira olacak.