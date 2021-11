2021 Emerging Photography Awards Kazanan Fotoğraflar

2021 Emerging Photography Awards fotoğrafçılık yarışmasının kazananları açıklandı. Toplamda 12 fotoğraf, birçok ünlü kuruluştan jüri tarafından seçildi.

Her yıl Feature Shoot tarafından düzenlenen ve yeni fotoğrafçılık adaylarının kariyerini hızlandırmayı hedefleyen Emerging Photography Awards yarışmasının 2021 ayağını kazanan fotoğrafçılar ve eserleri açıklandı. Yetenekli fotoğrafçıların tüm dünyada duyulmasını sağlayan yarışmanın 12 kazanan fotoğrafı ve fotoğrafların arkasındaki hikâyeler paylaşıldı.

Bu yılki yarışmanın jüri üyeleri arasında TIME Magazine, Fortune, Rolling Stone, WIRED, The Guardian, The Dallas Morning News, The Cincinnati Enquirer, Paper Journal, GUP ve daha birçok dev kuruluştan fotoğrafçılar, editörler ve küratörler yer aldı. Bu yılın kazanan fotoğraflarının temaları da oldukça genişti.

2021 Emerging Photography Awards kazananları:

Armed Doesn’t Mean Dangerous (Silahlı, Tehlikeli Demek Değil)

Aaron Banks tarafından çekilen bu fotoğraf, silaha sahip siyahiler hakkındaki ön yargıyı kırmayı amaçlıyor. ABD anayasasına göre tüm vatandaşlar yasal olarak silaha sahip olabiliyorlar. Fotoğrafçı, bu temayı yansıtan birden fazla fotoğrafıyla yarışmanın kazananları arasında yer aldı.

Joy (Sevinç)

Maggie Shannon tarafından çekilen fotoğraf serisi, pandemi sırasındaki olağanüstü şartlarda görülen durumları yansıtıyor.

Mono Kahve Fincanı

Mono- isimli serisi için bu fotoğrafı çeken Jooeun Bae, günlük yaşamın standart nesnelerindeki güzelliği ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Ardhanarishvara

Anouchka Renaud-Eck’in uzun vadeli projesi Ardhanarishvara, Hindistan’daki birçok gencin aşk, evlilik ve bir eş bulma arayışını simgeliyor. Hint mitolojisinde Ardhanarishvara, Shiva’nın karısı Parvati’yle tek beden halinde olduğu bir hali.

Aguas de Ouro

Sandra Cattaneo Adorno tarafından çekilen bu fotoğraf, Rio de Janerio sahillerindeki insanların sevinçli anlarını yansıtıyor.

Kristina

Daniela Constantini tarafından çekilen fotoğraflar serisi, fotoğrafçının sembolik olarak nesillere yayılan bir dizi zengin ve çağrıştırıcı portreyi ortaya koyuyor ve kendisini şekillendirmeye yardımcı olan kadınlara saygı sunuyor.

Diamond Shaft

J. Lester Feder tarafından çekilen bu fotoğraf, Detroit kentindeki dans kültürünü yansıtıyor.

On the Range

Görmek için tıklayın.

Jimi and Brittany

Matthew Barbarino, çektiği bu fotoğrafta kendisini şekillendirdiği yeri yeniden yansıtıyor.

Başlıksız

Rob Darby, kendisinin küçüklükten beri farklı şekillerdeki bulutları fotoğrafladığını söylüyor.

Lena

Hanne Van Assche tarafından çekilen fotoğraf, bizleri Rusya’nın en doğu bölgesinde bir madencilik kasabasına götürüyor.

The Journey Home

Horace Li tarafından çekilen bu fotoğraf serisi, Çin Yeni Yılı kapsamında Çinli ailelerin bir araya gelme geleneğini gösteriyor.