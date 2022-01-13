Geçtiğimiz Yıl En Fazla Satılan Otomobil Markası Belli Oldu

Toyota, 2021 yılına dair verilerini bugün paylaştı ve geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olma unvanını kazandı. Şirket, en yakın rakibi Volkswagen’e açık ara fark attı.

Japon otomobil devi Toyota, 2020 yılında koronavirüsün getirdiği zorluklara rağmen pazar payındaki rekabetini artırmayı başarmıştı. Öyle ki şirket, 2019 yılının dünyada en çok satan markası Volkswagen’i tahtından ederek 2020 yılının en çok satan otomobil üreticisi olmuştu. 2022 yılına yeni girmişken Toyota, 2021 yılına dair verilerini de bugün paylaştı.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, bu yıl da dünyadaki tüm otomobil satışlarını domine etmeyi başardı. Paylaşılan verilere göre Toyota, 2021 yılı boyunca toplamda 9,56 milyon adet otomobil sattı. Bu sayı, 2020 yılında 9,53 milyon adet idi. Toyota’ya en yakın rakip, bünyesinde pek Volkswagen AG ise Toyota’ya yetişemedi.

Volkswagen, satışlarında bu yıl da düşüş yaşadı:

Volkswagen de Toyota ile birlikte bugün kendi verilerini paylaştı. Volkswagen’in tablosuysa Toyota gibi yukarı yönlü değildi. 2020 yılında satışları bir önceki yıla göre %15 düşen ve 9,31 milyon adet otomobil satan Alman otomobil devi, bu yıl da satışlarında düşüş gördü. Volkswagen, 2021 yılında toplam 8,88 milyon adet otomobil sattı. Satışlar %4,5 oranında düşüş gösterdi.

Otomobil satışlarında yaşanan bu düşüşün en temel nedeniyse elbette tedarik zincirinde yaşanan aksamalardı. Japon otomobil devi Toyota, bu aksamalardan olabildiğince etkilenmemeyi başarmış olsa da Volkswagen ve diğer otomobil şirketleri bu konuda o kadar başarılı olamadı. Audi, Porsche ve birçok markayı bünyesinde bulunduran Volkswagen’in satışları, Batı Avrupa’da %2,7, Çin’deyse %14,1 oranında azaldı.