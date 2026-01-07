Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Togg, 2026'nın ilk fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay hem T10F'e hem de T10X'e zam yaptı. Togg'un opsiyon fiyatları ise değişmedi. İşte sıfır kilometre Togg fiyatları...

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), piyasaya sürdüğü T10F ve T10X modelleri ile büyük ilgi görüyor. Bu otomobiller hem fiyatları hem de sunduğu özelliklerle tüketicilerden tam not aldı. Peki Togg fiyatları ne durumda? Şirket ocak ayında fiyat listesini değiştirdi mi?

Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Ocak 2026 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.

Togg fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı T10X 1.862.000 TL 1.870.000 TL T10F 1.878.000 TL 1.886.000 TL

T10X fiyatları - Ocak 2026:

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL V2 4More 468 km 3.178.000 TL

T10X opsiyon fiyatları - Ocak 2026:

Opsiyon Fiyatı Paket 19 İnç Jantlar 40.000 TL V1 Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1 Kış Paketi 25.000 TL V2 Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2 Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2 Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2 Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More

T10F fiyatları - Ocak 2026:

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.886.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.196.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.371.000 TL V2 4More 523 km 3.178.000 TL

T10F opsiyon fiyatları - Ocak 2026: