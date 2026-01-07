Tümü Webekno
Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Togg, 2026'nın ilk fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay hem T10F'e hem de T10X'e zam yaptı. Togg'un opsiyon fiyatları ise değişmedi. İşte sıfır kilometre Togg fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), piyasaya sürdüğü T10F ve T10X modelleri ile büyük ilgi görüyor. Bu otomobiller hem fiyatları hem de sunduğu özelliklerle tüketicilerden tam not aldı. Peki Togg fiyatları ne durumda? Şirket ocak ayında fiyat listesini değiştirdi mi?

Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Ocak 2026 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.

Togg fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
T10X 1.862.000 TL 1.870.000 TL
T10F 1.878.000 TL 1.886.000 TL

T10X fiyatları - Ocak 2026:

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL
V2 4More 468 km 3.178.000 TL

T10X opsiyon fiyatları - Ocak 2026:

Opsiyon Fiyatı Paket
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1
Kış Paketi 25.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2
Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More
Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var? Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var?

T10F fiyatları - Ocak 2026:

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.886.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.196.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.371.000 TL
V2 4More 523 km 3.178.000 TL

T10F opsiyon fiyatları - Ocak 2026:

Opsiyon Fiyatı Paket
Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1
Kış Paketi 30.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar 50.000 TL V2
Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More
Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2
Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2
Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık
Araba Togg Elektrikli Araba

