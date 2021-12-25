Pandemide kapanan sinemaların açılması ile birlikte 2021 yılında vizyona art arda yeni filmler girdi. Vizyondaki ve platformlardaki filmlerin bazıları harikaydı ama bazıları maalesef baya kötüydü. Gelin Metacritic internet sitesinin değerlendirmelerine göre 2021 yılının en kötü filmlerine bakalım.

Metacritic, yayınlanan filmlerin eleştirmenler tarafından yorumlandığı ve puanlandığı bir internet sitesi. Çoğu zaman oldukça acımasız davranan Metacritic eleştirmenlerinin en az eleştirdiği ya da görmezden geldiği filmler düşük not alır ve o yılın en kötüleri kabul edilir. Yani 2021 yılının en kötü filmlerinde sevdiğiniz bir film görürseniz şaşırmayın çünkü listemiz genel bir bakış üzerine hazırlanmıştır.

2021 yılının en kötü filmleri listemizde aslında iyinin kötülerini bulacaksınz çünkü IMDb listelerinde hiç puan almayan filmlerle bile karşılaşmak mümkün. Zaten bir filme kötü demek de ayıp olur o kadar emek var. En iyisi listemizi büyük heyecan yaratan ama nedense fos çıkan filmler olarak inceleyin. İşte Metacritic değerlendirmelerine göre 2021 yılının en kötü filmleri.

Metacritic’e göre 2021 yılının en kötü filmleri:

Vanquish

Music

The Virtuoso

Midnight in the Switchgrass

The Misfits

Diana: The Musical

Thunder Force

Awake

Space Jam: A New Legacy

Chaos Walking

Olacak gibiymiş ama: Vanquish

Tür: Gerilim

Yönetmen: George Gallo

Oyuncular: Morgan Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon

Metascore: 21

IMDb puanı: 2.7

Morgan Freeman gibi usta bir oyuncunun başrolünde olmasına rağmen Vanquish filmi hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden oldukça düşük bir not aldı. Filmde; Rus mafyası için uyuşturucu kuryeliği yapan ama artık geçmişini geride bırakmak isteyen genç bir annenin hikayesini izliyoruz. Damon isimli emekli bir polis hikayeye dahil olarak bu genç annenin kızını kaçırdığı zaman olaylar kimsenin beklemediği bir noktaya gelir.

Çok acı annecim: Music

Tür: Dram, Müzikal

Yönetmen: Sia

Oyuncular: Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Maddie Ziegler

Metascore: 23

IMDb puanı: 3.1

Music filminin belki de kötü sayılmasının en büyük nedeni ortaya karışık acı demeti sunması. Filmde Music isimli otizmli genç bir kız var. Zu isimli bir kadın uyuşturucu bağımlılığından yeni kurtulmuş ve hayatını değiştirmeye hazırlanmaktadır. Music’in koruyucusu olmaya karar veren Zu’nun hikayesini izlediğimiz filmde bir aile yaratma teması anlatılıyor.

Ne kadar da gizemli: The Virtuoso

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Nick Stagliano

Oyuncular: Anson Mount, Abbie Cornish, Anthony Hopkins

Metascore: 24

IMDb puanı: 4.9

Anthony Hopkins de olsan eğer iyi bir filmin içinde değilsen ne eleştirmenlerden ne de izleyiciden iyi bir not alabilirsin. The Virtuoso filminde profesyonel bir suikastçinin hikayesini izliyoruz. Suikastçimiz gizemli patronundan yeni bir görev alır. Ancak görevi gerçekleştirmek için gittiği kasaba, daha öncekilere benzememektedir.

Benzemezler toplanmış: Midnight in the Switchgrass

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Randall Emmett

Oyuncular: Emile Hirsch, Megan Fox, Bruce Willis

Metascore: 24

IMDb puanı: 4.4

Megan Fox ve Bruce Willis yıllarca düşünsek yan yana hayal edemeyeceğimiz oyunculardı. İzledik de ne oldu? Midnight in the Switchgrass filminde karşımıza bir FBI ajanı ve bir Florida eyalet memuru çıkıyor. İki farklı alanda çalışan karakterlerimiz uzun zamandır çözümü beklenen bir seri cinayetin peşine düşerler.

Biz bunları çok gördük: The Misfits

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon

Metascore: 25

IMDb puanı: 4.2

James Bond bile olsan olmuyormuş değil mi Pierce Brosnan? Filmin her on Hollywood filminden birinde izlediğimiz bir hikayesi var. Ünlü suç dehası Richard Pace, bir grup hırsız tarafından işe alınır. Bu sıradışı hırsızlardan oluşan grubun planı büyük bir altın soygunu yapmaktır. Elbette, hiçbir zaman işler beklediğiniz gibi gitmez.

Sahnede izlemek gerekirdi: Diana: The Musical

Tür: Biyografi, Dram, Müzikal

Yönetmen: Christopher Ashley

Oyuncular: Jeanna de Waal, Roe Hartrampf, Erin Davie

Metascore: 29

IMDb puanı: 4.7

Diana: The Musical aslında bir film değil, Broadway’de gösterimi yapılan bir müzikal. Bu nedenle hakkını yemeyelim belki sahnede izlemenin tadı ayrıdır ama Netflix’te izlemek pek kimseyi memnun etmiş gibi görünmüyor. Müzikalde trajik ve biraz da şüpheli bir şekilde ölen Galler Prensesi Diana’nın hikayesini izliyoruz.

Başarısız bir klişe kırma denemesi: Thunder Force

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Ben Falcone

Oyuncular: Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman

Metascore: 34

IMDb puanı: 4.4

Thunder Force filmi bildiğimiz seksi ve güzel vücutlu süper kahraman klişelerini bir kenara atmak için yapılan filmlerden biri ancak bu durum ne eleştirmenleri ne de izleyiciyi memnun etmiş gibi görünmüyor. Filmde, kötülüğün kol gezdiği bir şehri izliyoruz. Özel güçlere sahip olmak için bir serum alan iki çocukluk arkadaşı kötülüğü ortadan kaldırmaya ant içmişlerdir.

Çok eskiden rastlaşacaktık: Awake

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Mark Raso

Oyuncular: Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Lucius Hoyos

Metascore: 35

IMDb puanı: 4.8

Awake filmini belki pandeminin zaten uykularımızı kaçırdığı bir dönemde Netflix’te değil de başka bir zaman izleseydik sevebilirdik ancak zamanlama yanlış oldu. Awake filminde, bir anda uyuma yeteneğinin ortadan kalktığı bir dünya izliyoruz. Uyumadan geçen her saat insanların aklını kaçırmasına neden oluyordur ve bir anne, bu durumu değiştirmek için mücadele vermektedir.

Eskisi ne güzeldi: Space Jam: A New Legacy

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Malcolm D. Lee

Oyuncular: LeBron James, Don Cheadle, Cedric Joe

Metascore: 36

IMDb puanı: 4.4

Efsane basketbol oyuncu Michael Jordan ile birlikte yüzlerce farklı Looney Tunes karakterini izlediğimiz 1996 yapımı Space Jam filminin günümüz versiyonu olan Space Jam: A New Legacy filmi aslında oldukça başarılı. Ancak zaten son yıllarda hepimiz geçmişe dönük hüzünlü bir nostalji hissiyle yaşarken geçmişin güzel bir anısını farklı bir şekilde izlemek pek sevilmedi diye tahmin ediyor.

Ne yaptın Tom: Chaos Walking

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Tom Holland, Daisy Ridley, Demián Bichir

Metascore: 38

IMDb puanı: 5.8

Tom Holland’ın hatrına 5.8 IMDb puanı aldığı tahmin edilen Chaos Walking filmi ilginç bir hikayeye sahip olsa bile yine de eleştirmenleri ve izleyenleri pek tatmin etmemiş gibi görünüyor. Film, düşüncelerin duyulduğu ve görüldüğü fantastik bir dünyada geçiyor. İki arkadaş bu dünyanın henüz keşfedilmemiş çorak topraklarında sonu belirsiz bir maceraya atılırlar.

Metacritic internet sitesinin değerlendirmelerine göre 2021 yılının en kötü filmlerini listeledik ve kısaca bu filmlerinden neden kötü olarak kabul edildiklerinden bahsettik. Hatırlatalım, listedeki filmler büyük heyecan uyandıran ama sonu hüsranla biten filmler gibi düşünülebilir.