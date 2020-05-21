2021 Ford Bronco, Kamuflajlı Olarak Görüntülendi

Bir süredir çıkması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle çıkışı ertelenen 2021 Ford Bronco, kamuflajlı şekilde görüntülendi. Araç her ne kadar kamuflajlı olarak görüntülense de görüntüler otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

Tüm dünyada etkisini güçlü biçimde gösteren koronavirüs salgını birçok sektöre darbe vurdu. Bu sektörlerin başında da otomotiv sektörü bulunuyor. Birçok otomobil üreticisi, salgından dolayı fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Fabrikaların kapalı kaldığı bu süre boyunca da yeni otomobillerin üretimine ara verildi. Şirketler; virüsün açtığı yaraları, fabrikaları yeniden faaliyete geçirerek sarmaya çalışıyor.

Bu süreçte fabrikasından duman çıkmayan şirketlerden biri de Ford'tu. Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği 2021 Ford Bronco'nun da üretimi bu nedenlerden dolayı ertelendi. Bugün, bu ertelenen aracın görselleri ortaya çıktı. Aracın dışı kamuflajlı şekilde kameralara yansımış olsa da fotoğraflardan araçla ilgili birkaç detaya sahip olabiliyoruz.

İşte aracın casus fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğrafları:

Son çıkan Bronco modelinde aracın üstünde bir bagaj bulunuyordu ancak görünüşe bakılırsa 2021 Bronco'da bu bagaj kullanılmayacak. Ford'un bagaj seçeneğini ek olarak satışa çıkaracağı düşünülüyor. Çamurluklarda garip bağlantı kayış noktaları bulunuyor. Bunlar dışında çamurluk; sade ve yuvarlak bir görüntüye sahip olacakmış gibi görünüyor.

Bronco'nun bu senenin sonlarında resmen ortaya çıkması ve kısa bir süre sonra da üretimine başlanması bekleniyor. Bronco, Ford Ranger'ın platformunda üretildiği için motor konusunda en az 2,3 litrelik dört silindirli ve turbo beslemeli bir motora sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak asıl beklenen motor ise 2,7 litrelik V6 turbo beslemeli motor diyebiliriz.

Bronco'yu düz vitesle kullanmak isteyen kullanıcılar da bu araçta unutulmamış, Bronco'nun düz vitesli seçenekleri de üretilecek. Ayrıca Bronco almaya karar veren müşterilerin iki kapılı ve dört kapılı araç arasında seçim yapması gerekecek. Bunlarla birlikte aracın en göze çarpan özelliklerinden biri de Jeep Wrangler gibi çıkarılabilir tepeye sahip olması.