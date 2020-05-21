2020 Model Ford Focus’un Dikkat Çeken 10 Özelliği

Geçmiş yıllardaki modellerinin üzerine katarak ilerleyen Ford Focus, sağlamlık ve teknolojik detaylarıyla ön plana çıkıyor. Ford Focus'un 2020 modelinin öne çıkan özelliklerini ve fiyatını sizin için araştırdık.

Piyasanın eskimeyen yüzlerinden olan Ford Focus, daha sert dinamikleri, daha güvenli kullanımı, daha hafif ağırlığını yeni teknolojiyle harmanladığı serisi Ford Focus 2020, önceki modellerine göre daha gelişmiş olmasıyla markası adına önemli gelişmeler kaydetti.

Ford’un bu modelinde yarattığı tüm unsurları ve aracın ön plana çıkan özelliklerini size sunduk. Siz değerli Webtekno takipçileri için hazırladığımız bu listede Ford Focus’un 2020 modelini tüm yönleriyle ele aldık.

Güvenlik:

Yayaları korumaya yardımcı olan sistem:

Yayayı ve bisikletlileri algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Yardımcısı, kamera teknolojisini kullanarak önündeki yolu tarıyor. Bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma tehlikesi algılanırsa size uyarı veriyor. Bu uyarıya zamanında yanıt veremezseniz olası bir çarpışmanın etkilerini azaltmak, hatta bu çarpışmaları önlemek için otomatik olarak fren uyguluyor.

Can sıkıcı çiziklere son:

Dar park alanlarında aracınızdan çıkarken ister istemez kapınızı diğer araçlara ya da duvara çarptığınız durumlar olmuştur. Kapı Kenar Koruması adlı özellik böyle durumlarda sizi kurtarıyor. Yeni Focus’ların hangi kapısını açarsanız açın, beraberinde açılan koruyucu bariyerler ile hem aracınızın hem de çevredeki araçların boyasını koruyabilirsiniz.

İşlevsel ve ayarlanabilir bagaj tabanı:

Üç farklı yükseklik ayarına sahip olan ayarlanabilir şekilde geliştirilmiş yük alan . Yük alanı en yüksek konumdayken arka koltuklar sonuna kadar katlandığında tamamen düz bir bagaj zemini elde edilebiliyor.

Ayrıca Station Wagon modellerde sunulan akıllı bagaj kapağı özelliği de mevcuttur. Ford Focus bagaj konusundaki bu seçeneğiyle kullanıcılar için modellerinde opsiyonlar sunmuş.

Sürüş deneyimi:

Kişisel sürüş asistanı:

Dur-Kalk (Stop&Go) fonksiyonu ile Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, trafik levhası tanıma ve şerit hizalama gibi kişisel sürüş asistanı deneyimi sağlayan teknolojiler bu modelde ilk kez bir arada kullanılıyor.

Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, hızınızı önünüzdeki araca göre otomatik olarak ayarlamakla kalmıyor, Dur-Kalk fonksiyonu ile trafik sıkıştığında otomobilinizi otomatik durdurup yol açıldığında yeniden çalıştırıyor ve yola devam etmenizi sağlıyor. Şerit Takip Sistemi yol çizgilerini izliyor ve şeridinizde kalmanıza olanak sağlıyor.

Kişiye özel sürüş dinamikleri:

Focus’un bu modelinde sürüş modları (Normal, Spor ve Eco), gaz pedalı tepkisini, direksiyon hassasiyetini ve vites değiştirme aralıklarını sizin seçeceğiniz sürüş tarzına göre değiştirerek sürüş deneyiminizi kişiselleştirebilmenize olanak tanıyor.

Konfor:

SYNC 3 Multimedya Sistemi:

8¨ dokunmatik ekran ile sunulan Ford SYNC 3 Multimedya Sistemi, Türkçe sesli komutları algılıyor, telefonunuzu ve müziğinizi kontrol etmenize olanak tanıyor, akıllı telefonunuzda yer alan navigasyon sistemini kullanmanızı sağlıyor. Apple CarPlay veya AppLink ile bağlanarak en sevdiğiniz akıllı telefon uygulamalarına erişebildiğiniz bu sistem ayrıca kısa mesajlarınızı da size sesli olarak okuyabiliyor.

Müziğin sesine kulak vereceğiniz özellik:

B&O Play Ses Sistemi, 675 Watt’lık ses sistemi, 10 adet hoparlörü, alçak frekans ve bas sesleri sağlıyor. Böylece B&O PLAY Ses Sistemi; en sevdiğiniz grupları ve şarkıları daha çok hissederek dinleyebileceksiniz.

Performans ve verimlilik:

8 ileri vitesli otomatik şanzıman:

Focus, 8 ileri otomatik şanzımanın kullanıldığı ilk model. İyileştirilmiş hızlanma ve vites değişimleri gibi özellikleriyle bu şanzıman, sürüş deneyiminizi ve konforunuzu zenginleştirmek ve aracınızın performansını maksimuma çıkarmak adına olumlu bir gelişme.

Maksimum motor gücü ve güç gösterisi:

Ford Focus ST'nin aşırı etkileyici hızının yer aldığı haberimize gitmek için tıklayın.

1.0 litrelik EcoBoost benzinli motor gücüne sahip olan Ford'un, Ford EcoBoost teknolojisine sahip. Marka, kendisini bu konuda ön plana çıkartıyor.

EcoBlue dizel motor teknolojisi:

1.5 litrelik Ford EcoBlue dizel motorlar 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle, hem yakıt verimliliğini arttırıyor hem de ciddi bir performans sunuyor. Ayrıca bu yeni motorlar, görevlerini sessiz bir şekilde yerine getiriyorlar.

Ford Focus fiyat listesi:

2020 model Ford Focus fiyat listesini 4 başlık altında sizlere sunuyoruz. Bunlar; manuel vites ve benzinli, otomatik vites ve benzinli, manuel vites ve dizel, otomatik vites ve dizel Ford Focus fiyatları:

2020 model manuel vites ve benzinli Ford Focus fiyatları:

Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 167.200 TL

Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 209.700 TL

Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 209.700 TL

2020 model otomatik vites ve benzinli Ford Focus fiyatları:

Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 167.200 TL

Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 209.700 TL

Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 209.700 TL

2020 model manuel vites ve dizel Ford Focus fiyatları:

Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel - 212.300 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel - 212.300 TL

Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel - 250.300 TL

Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel - 250.300 TL

2020 model otomatik vites ve dizel Ford Focus fiyatları:

Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 250.300 TL

Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 259.100 TL

Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 259.100 TL

Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 274.500 TL

ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 279.700 TL

Ford Focus ikinci el piyasasında durum nedir?

Sıfır kilometre Ford Focus fiyat listesine baktığımızda donanım paketlerinin çeşitliliğinden ötürü fiyatlar arasındaki skalanın arttığını görüyoruz. İkinci el piyasasındaysa 160.000’lerden başlayıp, üst modeller için 240.000 TL gibi rakamlara çıkabilmektedir.