2021 MacBook Air'ın farklı renk seçenekleri ile geleceği söylentileri artmaya devam ediyor. Parker Ortolani, söylentiler üzerine yeni MacBook Air'ın hangi renk seçenekleri ile gelebileceğini ve nasıl görüneceğini ortaya koyan konseptler oluşturdu.

Apple, 2021 iMac ile birlikte uzun yıllardır devam eden gri tasarıma rengarenk alternatifler sunmuş ve tüketicilerin iMac deneyimini farklı renkler ile sürdürmesinin önünü açmıştı. Renkli iMac tasarımları tüketicilerden fazlasıyla olumlu yorum aldı ve Apple, şimdi bezer bir "renklendirmeyi" MacBook için de planlıyor.

Apple ürünleriyle ilgili güvenilir kaynaklardan biri olan Jon Prosser, Apple'ın MacBook'ta "standart kullanıcılar için daha fazla renk seçeneği" sunmayı planladığını öne sürdü. Buradaki "standart kullanıcılar" ifadesi, söz konusu rengarenk MacBook modelinin 2021 MacBook Air olabileceğini düşündürüyor.

2021 MacBook Air, 7 farklı renk seçeneği ile gelebilir

Apple, uygun fiyatlı iPhone modellerinde "imza" renk seçeneğinin yanı sıra pek çok alternatif renk seçeneği sunuyor. Dolayısı ile rengarenk seçeneklerle gelecek ilk MacBook modelinin de MacBook Air olması çok da şaşırtıcı olmaz. Bununla birlikte Apple'ın 2021 iMac'te sunmuş olduğu renk seçenekleri, 2021 MacBook Air'da hangi renk seçeneklerini görebileceğimize dair bir ipucu olabilir.

Bildiğiniz gibi Apple logosu eskiden gökkuşağı renklerindeydi. Bu nedenle şirketin MacBook'ta gökkuşağı renklerine yer vermesi son derece olası. Buna göre yeni MacBook Air standart gri rengin yanı sıra mavi, mor, kırmızı/pembe, turuncu, sarı ve yeşil renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak. Ancak henüz bu konuda elle tutulur bir sızıntı olmadığını belirtelim.

Henüz yeni MacBook Air'in tasarımı sızdırılmamış olsa da nasıl görünebileceğini hayal etmekte bir sakınca bulunmuyor. Parker Ortolani, iMac'in rengarenk olacağının ortaya çıkmasıyla birlikte MacBook Air için de "renkli" konseptler ortaya koymuş ve bunları 9to5Mac ile paylaşmıştı. Dolayısı ile yukarıda görmüş olduğunuz görsellerin MacBook Air'ın nihai tasarımını gösteren sızıntılar değil, nasıl görünebileceğine dair konsept çalışmaları olduğunu belirtelim. Peki siz, renkli MacBook Air tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yalnızca gri renkli mi olmalı yoksa alternatif renkler bulunmalı mı?