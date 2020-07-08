Mazda, yeni Mazda 3 serisinin en güçlü modeli olacak Mazda 3 2.5 Turbo'yu 250 beygir gücü sunan 2,5 litrelik sıralı dört motor ile tanıttı. Araç, tasarım olarak büyük bir güncelleme sunmasa da performans olarak sürücülerin beklentilerini karşılamayı vadediyor.

Japon otomobil üreticisi yeni 2021 Mazda 3 2.5 Turbo’yu tanıttı. Adından da anlaşılabileceği gibi 2,5 litrelik sıralı dört motora sahip olan yeni Mazda 3 2.5 Turbo, sürücülere 250 beygir gücü ve yaklaşık 430 Nm tork sunuyor.

Aslına bakacak olursak 2021 Mazda 3 sedan ve hatchback modelleri; CX-5, CX-9 ve Mazda 6 ile aynı 2,5 litrelik sıralı dört motor ile satışa sunulacak. Ayrıca 2021 Mazda 3 2.5 Turbo’nun bir performans modeli de bulunmayacak.

6 vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerden çekiş ile gelen yeni 2021 Mazda 3 2.5 Turbo, bir ‘Turbo’ simgesi ve daha büyük egzoz çıkışları dışında standart Model 3 ile neredeyse aynı görünüyor. Yine de sedan modelinde daha koyu bir ızgara ve nispeten güncellenmiş bir ön tampon bulunuyor.

Yeni Mazda 3’ün AWD sürümlerinin 29 bin dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olduğu düşünüldüğünde, 2021 Mazda 3 2.5 Turbo’nun en az 30 bin dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Standart Mazda 3 modelleri ağustos ayında galerilere ulaşacak olsa da Turbo modellerin satışa sunulacağı tarih henüz bilinmiyor ancak Mazda, araçların yıl sonuna kadar satışa sunulacağını taahüt ediyor.

Bilmeyenler için; standart Mazda 3, 155 beygir gücünde 2,0 litrelik bir motora sahipken; yenilenen Mazda 3 2.5S modellerinde 186 beygirlik 2,5 litrelik bir sıralı dört motor bulunuyordu. Bu nedenle 2021 Mazda 3 2.5 Turbo’daki 250 beygirlik motorun, Mazda hayranlarını memnun edeceği düşünülüyor.