1992 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen MTV Film ve Televizyon Ödülleri etkinliklerinin sonuncusu, sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun tedbirler altında gerçekleştirilen ödül töreni, yine de pandemi öncesindekiler gibi görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.
MTV Film ve Televizyon Ödülleri, zaman zaman kategori sayısını değiştirebiliyor. Bu bağlamda 2021 yılı etkinliklerinde 12 kategori belirleyen komite, bu kategorilerin en iyisini seçtiler. Şimdi sizlere, 2021 yılı MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin kazananlarından bahsedeceğiz.
İşte 2021 MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin kazananları
En İyi film: To All the Boys: Always and Forever
- Borat Subsequent Moviefilm
- Judas and the Black Messiah
- Promising Young Woman
- Soul
En iyi dizi: WandaVision
- Bridgerton
- Cobra Kai
- Emily in Paris
- The Boys
En iyi performans (film): Chadwick Boseman-Ma Rainey's Black Bottom
- Carey Mulligan-Promising Young Woman
- Daniel Kaluuya-Judas and the Black Messiah
- Sacha Baron Cohen-The Trial of the Chicago 7
- Zendaya-Malcolm & Marie
En iyi performans (dizi): Elizabeth Olsen-WandaVision
- Anya Taylor-Joy-The Queen's Gambit
- Elliot Page-The Umbrella Academy
- Emma Corrin-The Crown
- Michaela Coel-I May Destroy You
En iyi kahraman: Anthony Mackie-The Falcon and the Winter Soldier
- Gal Gadot-Wonder Woman 1984
- Jack Quaid-The Boys
- Pedro Pascal-The Mandalorian
- Teyonah Parris-WandaVision
En iyi mücadele: Wanda ve Agatha-WandaVision
- Starlight, Queen Maeve, Kimiko ve Stormfront-The Boys
- Funhouse'taki son karşılaşma-Birds of Prey
- Son karşılaşma-Zack Snyder's Justice League
En iyi öpüşme: Chase Stokes ve Madelyn Cline-Outer Banks
- Jodie Comer ve Sandra Oh-Killing Eve
- Lily Collins ve Lucas Bravo-Emily in Paris
- Maitreyi Ramakrishnan ve Jaren Lewison-Never Have I Ever
- Rege-Jean Page ve Phoebe Dynevor-Bridgerton
En iyi komedi performansı: Leslie Jones-Coming 2 America
- Annie Murphy-Schitt's Creek
- Eric Andre-Bad Trip
- Issa Rae-Insecure
- Jason Sudeikis-Ted Lasso
En iyi kötü karakter: Kathryn Hahn-WandaVision
- Aya Cash-The Boys
- Ewan McGregor-Birds of Prey
- Giancarlo Esposito-The Mandalorian
- Nicholas Hoult-The Great
Çığır açan performans: Rege-Jean Page-Bridgerton
- Antonia Gentry-Ginny & Georgia
- Ashley Park-Emily in Paris
- Maria Bakalova-Borat Subsequent Moviefilm
- Paul Mescal-Normal People
En iyi ikili: Anthony Mackie ve Sebastian Stan-The Falcon and the Winter Soldier
- Kristen Wiig ve Annie Mumolo-Barb and Star Go To Vista Del Mar
- Pedro Pascal ve Grogu/Baby YodA-The Mandalorian
- Lily Collins ve Ashley Park-Emily in Paris
- Sacha Baron Cohen ve Maria Bakalova-Borat Subsequent Moviefilm
Korku türünde en iyi performans: Victoria Pedretti-The Haunting of Bly Manor
- Elisabeth Moss-The Invisible Man
- Jurnee Smollett-Lovecraft Country
- Simona Brown-Behind Her Eyes
- Vince Vaughn-Freaky