2021 yılı MTV Film ve Televizyon Ödülleri, görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Bu yıl 12 kategori belirleyen komite, bu kategorilerin en iyilerini açıkladı. Tıpkı Oscar'daki gibi MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde de Netflix, ön plana çıktı.

1992 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen MTV Film ve Televizyon Ödülleri etkinliklerinin sonuncusu, sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun tedbirler altında gerçekleştirilen ödül töreni, yine de pandemi öncesindekiler gibi görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

MTV Film ve Televizyon Ödülleri, zaman zaman kategori sayısını değiştirebiliyor. Bu bağlamda 2021 yılı etkinliklerinde 12 kategori belirleyen komite, bu kategorilerin en iyisini seçtiler. Şimdi sizlere, 2021 yılı MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin kazananlarından bahsedeceğiz.

İşte 2021 MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin kazananları

En İyi film: To All the Boys: Always and Forever

Borat Subsequent Moviefilm

Judas and the Black Messiah

Promising Young Woman

Soul

En iyi dizi: WandaVision

Bridgerton

Cobra Kai

Emily in Paris

The Boys

En iyi performans (film): Chadwick Boseman-Ma Rainey's Black Bottom

Carey Mulligan-Promising Young Woman

Daniel Kaluuya-Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen-The Trial of the Chicago 7

Zendaya-Malcolm & Marie

En iyi performans (dizi): Elizabeth Olsen-WandaVision

Anya Taylor-Joy-The Queen's Gambit

Elliot Page-The Umbrella Academy

Emma Corrin-The Crown

Michaela Coel-I May Destroy You

En iyi kahraman: Anthony Mackie-The Falcon and the Winter Soldier

Gal Gadot-Wonder Woman 1984

Jack Quaid-The Boys

Pedro Pascal-The Mandalorian

Teyonah Parris-WandaVision

En iyi mücadele: Wanda ve Agatha-WandaVision

Starlight, Queen Maeve, Kimiko ve Stormfront-The Boys

Funhouse'taki son karşılaşma-Birds of Prey

Son karşılaşma-Zack Snyder's Justice League

En iyi öpüşme: Chase Stokes ve Madelyn Cline-Outer Banks

Jodie Comer ve Sandra Oh-Killing Eve

Lily Collins ve Lucas Bravo-Emily in Paris

Maitreyi Ramakrishnan ve Jaren Lewison-Never Have I Ever

Rege-Jean Page ve Phoebe Dynevor-Bridgerton

En iyi komedi performansı: Leslie Jones-Coming 2 America

Annie Murphy-Schitt's Creek

Eric Andre-Bad Trip

Issa Rae-Insecure

Jason Sudeikis-Ted Lasso

En iyi kötü karakter: Kathryn Hahn-WandaVision

Aya Cash-The Boys

Ewan McGregor-Birds of Prey

Giancarlo Esposito-The Mandalorian

Nicholas Hoult-The Great

Çığır açan performans: Rege-Jean Page-Bridgerton

Antonia Gentry-Ginny & Georgia

Ashley Park-Emily in Paris

Maria Bakalova-Borat Subsequent Moviefilm

Paul Mescal-Normal People

En iyi ikili: Anthony Mackie ve Sebastian Stan-The Falcon and the Winter Soldier

Kristen Wiig ve Annie Mumolo-Barb and Star Go To Vista Del Mar

Pedro Pascal ve Grogu/Baby YodA-The Mandalorian

Lily Collins ve Ashley Park-Emily in Paris

Sacha Baron Cohen ve Maria Bakalova-Borat Subsequent Moviefilm

Korku türünde en iyi performans: Victoria Pedretti-The Haunting of Bly Manor