Sony, 2021 Ocak ayında ücretsiz olarak yayınlanacak olan PlayStation Plus oyunlarını açıkladı. Listede iki adet PlayStation 4, bir adet de PlayStation 5 oyunu bulunuyor. Ücretsiz oyunların 5 Ocak 2021 salı gününden itibaren oynanabilir olması planlanıyor.

2020 yılının son çarşamba gününde Sony, PlayStation Plus aboneliğine özel olarak yayınlanacak ücretsiz oyunlar ile ilgili bir duyuru yaptı. Japon teknoloji devi, önümüzdeki senenin ilk ayında PlayStation Plus için yayınlanacak ücretsiz oyunlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan duyurudaki en dikkat çekici şey, önümüzdeki ay ücretsiz olarak verilecek oyunların arasında henüz yeni çıkan PlayStation 5 konsolu için de bir oyun yer alması.

PlayStation Plus aboneliğine sahip olan PlayStation 5 oyuncuları, önümüzdeki senenin 5. günü itibarıyla Maneater isimli oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Oyuncuların ölümcül bir köpekbalığını kontrol ettiği Maneater, açık dünyaya sahip ve RPG sayılabilecek bir oyun. Seviye sistemi bulunan oyunda hem insanlara hem de deniz canlılarına zorlu anlar yaşatabilirsiniz. Oyunun PS5 sürümünde 4K 60 FPS desteği bulunuyor.

PlayStation 4 için de iki oyun ücretsiz olacak:

5 Ocak 2021 itibarıyla PlayStation 4 oyun konsolu için de iki oyun ücretsiz olacak. Önümüzdeki senenin ilk günlerinde PlayStation 4 oyuncuları Shadow of the Tomb Raider oyununa ücretsiz olarak sahip olabilecek. Serinin üçüncü oyunu olan Shadow of the Tomb Raider oyununun yanında bir de GreedFall isimli aksiyon-RPG oyunu ücretsiz olacak.

PlayStation Plus aboneliği bulunan kişiler hala aralık ayı için yayınlanan oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilirler. Şu anda PlayStation Plus aboneleri PS4'te Just Cause 4 ve Rocket Arena oyunlarına ücretsiz olarak erişebiliyor. PS5 oyuncuları da Worms Rumble oyununa erişebiliyor.