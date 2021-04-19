Volkswagen, yeni kompakt hatchback'i Polo'yu önümüzdeki günlerde resmen tanıtacak ve şimdi, aracın dikkat çeken bir tanıtım görseli paylaşıldı. Dikkat çeken bir metalik mor renge sahip olan araç, yeni Polo'ya ilgi çekmeyi başarıyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, 22 Nisan'da gerçekleştireceği bir lansman ile birlikte yeni kompakt hatchback modeli 2021 Volkswagen Polo'yu sürülerin beğenisine sunacak. Tamamen yeni bir modelden ziyade makyajlanmış bir otomobil olarak karşımıza çıkacak yeni Polo, mevcut modele kıyasla daha dinamik bir görünüm sunacak.

2021 Polo'nun casus fotoğrafları daha önce zaten sızdırılmıştı ve şimdi, yeni lansmanın hemen öncesinde yeni Polo'ya ait bir tanıtım görseli paylaşıldı. Oldukça dikkat çekici bir mor renge ve yeniden tasarlanan LED farlara sahip olan otomobil, ızgarada bulunan LED aydınlatma ile ise ağabeyi Golf Mk8'e selam çakıyor.

Yeni Volkswagen Polo için paylaşılan tanıtım görseli

Şu an için 2021 Volkswagen Polo'nun teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi bulunmuyor ancak kısa süre önce duyurulan makyajlı Seat Ibiza ile benzer şekilde yalnızca benzinli motor seçeneğinin olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bilgi eğlence sisteminin de yine Ibiza'da sunulan tablet tarzı tasarıma geçip geçmeyeceği de merak konusu.

2021 Volkswagen Polo'nun casus fotoğrafları

Yukarıdaki casus fotoğrafta da görebileceğiniz üzere yeni Polo, mevcut modelin fazlasıyla sade tasarımını daha cesur ve dinamik tasarım çizgileri ile ileriye taşıyor. Yine de tasarım konusundaki en büyük sıçramanın yine 22 Nisan'da duyurulması beklenen Polo GTI'da görüleceği düşünülüyor. Ayrıca LPG ile çalışan bir TGI versiyonun tanıtılabileceği de söyleniyor.

Volkswagen grubunun kompakt hatchback sınıfında hareketli bir süreçten geçtiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Kısa süre önce yeni Seat Ibiza'yı duyuran, birkaç gün sonra da 2021 Volkswagen Polo'yu sürücülerin beğenisine sürecek olan şirket, mayıs ayının başlarında yeni Skoda Fabia'yı ve sonraki süreçte yeni Audi A1'i de gün yüzüne çıkaracak.