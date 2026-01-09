2026 Peugeot 408, Makyajlı Tasarımı ve Yepyeni Özellikleriyle Tanıtıldı!

Peugeot, 2026 model 408'i tanıttı. Yaz mevsiminde satışa sunulacak otomobil, teknik ve tasarım tarafındaki iyileştirmelerle yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki 2026 model Peugeot 408 neler sunuyor ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Fransız otomobil devi Peugeot, Türkiye'de de çok sevilen fastback modeli 408'i yeniledi. Tanıtıldığı ilk günden beri ilk kez kapsamlı bir makyaj çalışması geçiren 2026 model 408, teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

2026 Peugeot 408, mevcut tasarım dilini korumaya devam ediyor. Ancak yeni 408'de daha ince ve üç pençeli LED ön farlar bizleri karşılıyor. Ön ızgara tasarımında da ufak bir değişim gören 408, artık aydınlatmalı ızgara ile yollarda olacak. Öte yandan; otomobilin arkasında artık Peugeot ibaresinin aydınlatıldığı yepyeni bir bar yer alacak.

Karşınızda 2026 Peugeot 408

Peugeot, 2026 model 408'in iç mekânına çok fazla dokunmadı. Bu bağlamda; yeni 408'de 10 inç boyutlu ve 3 boyutlu grafik destekli yeni nesil dijital gösterge ekranı bulunacak. Aracın bilgi-eğlence ekranı da 10 inç olacak ve alt panelde dokunmatik butonlara ev sahipliği yapacak. Özelleştirilebilir ambiyans aydınlatma ve FOCAL markalı Hi-Fi premium ses sistemi gibi özellikler de 408'de bulunacak.

Yenilenen Peugeot 408, kaput altında şaşırtıcı olmayan özellikler sunacak. Mevcut versiyondaki triger kayışlı 1.2 PureTech motor, artık zincir sistemli hibrit ünite ile destekleniyor. 145 PS gücündeki bu motor seçeneği, şehir içi kullanımda yolculuğun yüzde 50'sine kadarını tamamen elektrikli olarak karşılayabilecek.

Öte yandan; Peugeot, yeni 408'de fişli hibrit versiyon da sunacak. 180 PS gücündeki 1.2 litrelik zincirli PureTech motor, 92 kW'lık elektrik motoruyla entegre çalışacak. Bu versiyonu satın alan kullanıcı, batarya tam doluyken 85 kilometreye varan tam elektrikli menzille karşılaşacak.

Ve evet. Peugeot 408, 2026 yılında elektrikli versiyona da sahip olacak. 213 PS gücünde ve 343 Nm tork değerine sahip olan E-408, karma tüketimde 456 kilometreye varan menzili ile akılları çelecek.

Burada Peugeot 408 ile ilgili bahsetmemiz gereken bir husus daha var. 2026 408, "Flare Green" isimli özel bir renk seçeneğine sahip olacak. Bu haberde kullandığımız görsellerde yer alan bu renk, sahip olduğu özel teknoloji ile ışığın geliş açısı ve şiddetine göre ton değiştirecek. Böylelikle tüketiciler için eşsiz bir deneyim sunulmuş olacak.

Gelelim fiyat ve çıkış tarihine. Peugeot, Brüksel Otomobil Fuarı etkinlikleri kapsamında tanıttığı yeni 408 için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak bu otomobilin 2026'nın yaz mevsimi itibarıyla satışa sunulacağını biliyoruz. Bakalım ilk nesliyle çok büyük ilgi gören 408, makyajlı versiyonu ile de ortalığı karıştırabilecek mi...