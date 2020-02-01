2021 Yılında PS5 İçin Çıkarılması Beklenen 3 Devam Oyunu

PS5'in çıkışına henüz aylar var ve konsolla ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki ayın başlarında alacağız. 5 Şubat tarihinde gerçekleşecek etkinlikte yeni konsolun özelliklerinin yanı sıra konsola çıkacak oyunlarla ilgili bilgiler de verilebilir. Geçen seneden beri etrafta dolaşan bazı oyun iddiaları bu etkinlikte kesinliğe kavuşabilir. Etkinlikten önce bu dolaşan iddiaları tekrar gözden geçirmekte fayda var.

2020 yılı oyun dünyası için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının bu sene benzer zamanlarda çıkacak olması ve bunun yanı sıra konsollar için piyasaya sürülecek oyunlar oyuncuları heyecanlı bir bekleyişin içine sokuyor.

Konsolların çıkışından sonra 2021 yılında piyasaya sunulacağı iddia edilen Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn devam oyunları gerçekten de 2021 yılında çıkarılırsa bu oyunların konsola özel versiyonları PS5’e güçlü bir başlangıç sağlayabilir. Gelin bu yakında çıkması muhtemel üç oyun hakkındaki iddiaları birlikte inceleyelim.

God of War devam oyunu

2018 yılında yılın oyunu ödülüne layık görülen, önceki oyunların yeniden yapımı niteliğindeki God of War oldukça başarılı bir oyun olmuştu. Bunun üzerine getirilecek bir devam oyununu da bu başarıyı yakalayacak gibi görünüyor.

God of War, özel olarak çıkarıldığı PS4’ün de satışlarını ciddi oranda artırmıştı. PS5’le birlikte ya da PS5’in hemen arkasından çıkarılacak yeni bir God of War oyunu da emininiz ki yeni konsola olan talebi artıracaktır.

Oyunun geliştiricisi Santa Monica Studio’nun animasyon bölümündeki Kim Newman, oyundaki animasyonların gerçek insanlar tarafından modellenmesi sürecinde bir fotoğrafını “Tekrar kostümün içinde olmak güzel” ifadeleriyle paylaşmıştı. Şirketin yaratıcı yönetmeni Cory Barlog da geçtiğimiz kasım ayında Twitter üzerinden yeni bir oyunun sinyallerini vermişti. Barlog, yakın zamanda verdiği bir röportajda yeni oyunda Kratos ve Faye’nin ilk buluşmasına daha derin bir şekilde yeniden değinmek istediğini söylemişti. Ancak bu oyun şirketin sıradaki oyunu mu belli değil zira Legendz da Santa Monica Studio’nun çıkarması beklenen yapımlardan biri.

Spider-Man devam oyunu

2021 sonlarında Spider-Man’i devam oyunun çıkacağı iddiası, oyun haber yazarı Imran Khan tarafından büyük bir özgüvenle güçlendirilmişti. Oyunu çıkaran şirket ne kadar bu doğrulamamış olsa da Khan, yeni çıkacak oyun hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia etmişti. Oyunun yönetmeni Bryan Intihar da devam oyununda yer alacak Venom ve Symbiote kostümlerini yayınlamıştı. Bütün bunlar oyunun çok da uzak olmadığı anlamına geliyor olabilir.

Spider-Man 2 oyununun içeriğine dair bazı sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Eğer bu sızıntılar doğruysa yeni oyunun hikayesi Peter Parker’ın Miles Morales’i eğitmesi ve birçok kötünün de yer aldığı bir OsCorp klonlama projesiyle mücadele etmesini konu alacak. Oyundaki kötüler arasında Green Goblin, Cardiac, Carnage, Lizard, Mysterio ve Venom bulunacak.

2018 yılında çıkarılan Spider-Man grafikleriyle, özel boss dövüşleriyle, sağlam hikayesiyle ve Metacritic’teki 87/100’lük puanıyla PS4’ün en çok satılan oyunlarından biri olmuştu. PS5 için yeni bir oyunun çıkması benzer başarıları da beraberinde getirebilir.

Horizon Zero Dawn 2

Horizon Zero Dawn’un devam oyunuyla ilgili ilk söylentiler, son oyunun seslendirme ekibinde bulunan Janina Gavinkar’ın yeni oyunun daha da iyi olacağı üzerine açıklamalarından doğmuştu. Bu olaya yakın bir zamanda bir Pastebin gönderisinde Horizon Zero Dawn 2’nin 2021 yılında çıkacağı iddia edildi. En sonunda da Guerilla Games içinde bir bitki örtüsü sanatçısının da bulunduğu bir iş listesi yayınladı.

Horizon Zero Dawn, 2018 yılının şubat ayına kadar dünya çapında 7,6 milyon gibi bir satış başarısına ulaştı. Oyun, 'En İyi PS4 Oyunu' ve 'En İyi Hikaye' de aralarında olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Önce bahsettiğimiz iki oyun gibi çıkması muhtemel Horizon Zero Dawn 2 de PS5’e büyük başarı sağlayacak gibi duruyor. Bu üç oyunun çıkacağı zamanları ve yakaladıkları başarıları hep birlikte takip edeceğiz.