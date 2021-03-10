2021 Yılının Sonlarına Doğru İki Yeni MacBook Tanıtılabilir

Apple'ın yeni çıkaracağı ürünler hakkında sürekli olarak yeni bilgiler görmeye alışkın hale geldik. Genelde iPhone 13 ile ilgili haberler görsek de bugün yayınlanan yeni bir haber, Apple'ın dizüstü bilgisayar serisi MacBook'lar hakkında geldi. Nikkei Asia'nın yayınladığı rapora göre Apple, bu yılın sonlarına doğru 2 yeni MacBook modeli tanıtacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, genelde iPhone serileriyle gündeme geliyor. Şirketin bir sonraki akıllı telefon serisi iPhone 13 hakkında birçok sızıntı haber görmeye başladık. Telefonun tasarımı, teknik detayları, ne zaman çıkacağı ve ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı gibi detaylar sürekli olarak gelmeye devam ediyor.

Bugün ortaya atılan iddia ise şirketin dizüstü bilgisayar serisi MacBook ile alakalı olarak geldi. Haberler, Asya'nın güvenilir haber kaynaklarından biri olan Nikkei Asia tarafından paylaşıldı. Yayınlanan raporlara göre içerisinde olduğumuz 2021 yılının sonlarına doğru Apple, 2 farklı MacBook modeli tanıtacak.

İki gizemli MacBook modeli hakkında pek bir bilgi yok

Yayınlanan rapora göre bu yılın ikinci yarısında iki adet MacBook modeli geliyor ancak modeller hakkında pek bir bilgi bulunmuyor ancak bazı söylentiler yine de var. Bunlardan biri, yeni MacBook'ların Apple Silicon çipleriyle gelecek olması. Bu durum, Apple'ın Intel yonga setlerini kullanmayı bırakmasından ötürü oldukça normal karşılanabilecek ve tahmin edilebilecek bir durum.

Yeni gelecek MacBook modellerinin model numaraları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak daha önceki iddialar göz önüne alındığında Apple'ın 14 inçlik bir MacBook modeli çıkarma olasılığı çok fazla. Bunlar dışında ise ne yazık ki yeni MacBook modelleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Elbette bunların da bir iddia olduğunu ve kesin bir bilgi yansıtmadığını belirtelim.