Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri'nin 74'üncüsü geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'ta düzenlendi. Bu yıla damgasını vuran yapımlar Succession ve The White Lotus oldu.

Televizyon dünyasının enlerinin seçildiği Emmy Ödülleri’nin 2022 ayağı, bu gece gerçekleşti. 74. Emmy Ödülleri’ne damgasını vuran yapımlar arasında Succession, Ted Lasso ve The White Lotus dizileri yer aldı. Oyunculardan en ön plana çıkanlar arasındaysa Zendaya, Julia Garner, Jean Smart ve Quinta Brunson gibi isimler bulundu. 2022 dizilerinin onlarca farklı kategoride değerlendirildiği ve ödüllendirildiği 74. Emmy Ödülleri’nin tüm kazananları şu şekilde oldu: 74. Emmy Ödülleri kazananları: En iyi drama dizisi Adaylar: Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Succession

Severance

Squid Game

Stranger Things

Yellowjackets Kazanan: Succession En iyi komedi dizisi Adaylar: Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Ted Lasso

The Marvelous Mrs Maisel

Only Murders In The Building

What We Do In The Shadows Kazanan: Ted Lasso En iyi mini dizi Adaylar: Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

The White Lotus

Pam & Tommy Kazanan: The White Lotus En iyi televizyon filmi Adaylar: Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

Ray Donovan: The Movie

Reno 911!: The Hunt For QAnon

The Survivor

Zoey's Extraordinary Christmas Kazanan: Chip 'n' Dale: Rescue Rangers Bir drama dizisinde en iyi erkek başrol oyuncusu Adaylar: Lee Jung-jae, Squid Game

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession Kazanan: Lee Jung-jae, Squid Game Bir drama dizisinde en iyi kadın başrol oyuncusu Adaylar: Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Zendaya, Euphoria

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show Kazanan: Zendaya, Euphoria Bir drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Adaylar: Matthew Macfadyen, Succession

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, Squid Game

John Turturro, Severance

Christopher Walken, Severance

Oh Yeong-su, Squid Game Kazanan: Matthew Macfadyen, Succession Bir drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Adaylar: Julia Garner, Ozark

Patricia Arquette, Severance

Jung Ho-yeon, Squid Game

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn. Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Sarah Snook, Succession

Sydney Sweeney, Euphoria Kazanan: Julia Garner, Ozark Bir komedi dizisinde en iyi erkek başrol oyuncusu Adaylar: Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building Kazanan: Jason Sudeikis, Ted Lasso Bir komedi dizisinde en iyi kadın başrol oyuncusu Adaylar: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Jean Smart, Hacks

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Isa Rae, Insecure Kazanan: Jean Smart, Hacks Bir komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Adaylar: Anthony Carrigan, Barry

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live Kazanan: Brett Goldstein, Ted Lasso Bir komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Adaylar: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso Kazanan: Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary Bir komedi dizisinde en iyi senaryo Adaylar: Abbott Elementary, Quinta Brunson

Barry, Duffy Boudreau

Barry, Bill Hader and Alec Berg

Hacks, Jen Statsky

Only Murders in the Building, John Hoffman

Ted Lasso, Jane Becker

What We Do In The Shadows, Sarah Naftalis

What We Do In The Shadows, Stefani Robinson Kazanan: Abbott Elementary, Quinta Brunson Bir drama dizisinde en iyi senaryo Adaylar: Better Call Saul, Thomas Schnauz

Ozark, Chris Mundy

Severance, Dan Erickson

Succession, Jesse Armstrong

Squid Game, Hwang Dong-hyuk

Yellowjackets, Jonathan Lisco, Ashley Lyle and Bart Nickerson

Yellowjackets, Ashley Lyle and Bart Nickerson Kazanan: Succession, Jesse Armstrong Bir mini dizi, TV filmi veya özel drama programında en iyi senaryo Adaylar: Dopesick, Danny Strong

The Dropout, Elizabeth Meriwether

The White Lotus, Mike White

Impeachment: American Crime Story, Sarah Burgess

MAID, Smith Metzler

Station Eleven, Patrick Somerville Kazanan: The White Lotus, Mike White Emmy Ödülleri'nin tüm kazananlarına göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Uygun Fiyata Disney+ Üyeliği İçin Şimdi Tıklayın!

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