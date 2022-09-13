Televizyon Dünyasının En Prestijli Ödülü 'Emmy' Sahiplerini Buldu: İşte Tüm Kazananlar

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Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri'nin 74'üncüsü geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'ta düzenlendi. Bu yıla damgasını vuran yapımlar Succession ve The White Lotus oldu.

Televizyon dünyasının enlerinin seçildiği Emmy Ödülleri’nin 2022 ayağı, bu gece gerçekleşti. 74. Emmy Ödülleri’ne damgasını vuran yapımlar arasında Succession, Ted Lasso ve The White Lotus dizileri yer aldı. Oyunculardan en ön plana çıkanlar arasındaysa Zendaya, Julia Garner, Jean Smart ve Quinta Brunson gibi isimler bulundu.

2022 dizilerinin onlarca farklı kategoride değerlendirildiği ve ödüllendirildiği 74. Emmy Ödülleri’nin tüm kazananları şu şekilde oldu:

74. Emmy Ödülleri kazananları:

En iyi drama dizisi

succession

Adaylar:

  • Better Call Saul
  • Euphoria
  • Ozark
  • Succession
  • Severance
  • Squid Game
  • Stranger Things
  • Yellowjackets

Kazanan:

  • Succession

En iyi komedi dizisi

Ted Lasso

Adaylar:

  • Abbott Elementary 
  • Barry
  • Curb Your Enthusiasm
  • Hacks
  • Ted Lasso
  • The Marvelous Mrs Maisel
  • Only Murders In The Building
  • What We Do In The Shadows

Kazanan:

  • Ted Lasso

En iyi mini dizi

The White Lotus

Adaylar:

  • Dopesick
  • The Dropout
  • Inventing Anna
  • The White Lotus
  • Pam & Tommy

Kazanan:

  • The White Lotus

En iyi televizyon filmi

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

Adaylar:

  • Chip 'n' Dale: Rescue Rangers
  • Ray Donovan: The Movie
  • Reno 911!: The Hunt For QAnon
  • The Survivor
  • Zoey's Extraordinary Christmas

Kazanan:

  • Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

Bir drama dizisinde en iyi erkek başrol oyuncusu

Lee Jung-jae, Squid Game

Adaylar:

  • Lee Jung-jae, Squid Game
  • Jason Bateman, Ozark
  • Brian Cox, Succession
  • Bob Odenkirk, Better Call Saul
  • Adam Scott, Severance
  • Jeremy Strong, Succession

Kazanan:

  • Lee Jung-jae, Squid Game

Bir drama dizisinde en iyi kadın başrol oyuncusu

Zendaya, Euphoria

Adaylar:

  • Jodie Comer, Killing Eve
  • Laura Linney, Ozark
  • Zendaya, Euphoria
  • Melanie Lynskey, Yellowjackets
  • Sandra Oh, Killing Eve
  • Reese Witherspoon, The Morning Show

Kazanan:

  • Zendaya, Euphoria

Bir drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Adaylar:

  • Matthew Macfadyen, Succession
  • Nicholas Braun, Succession
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Kieran Culkin, Succession
  • Park Hae-soo, Squid Game
  • John Turturro, Severance
  • Christopher Walken, Severance
  • Oh Yeong-su, Squid Game

Kazanan:

  • Matthew Macfadyen, Succession

Bir drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Julia Garner, Ozark

Adaylar:

  • Julia Garner, Ozark
  • Patricia Arquette, Severance
  • Jung Ho-yeon, Squid Game
  • Christina Ricci, Yellowjackets
  • Rhea Seehorn. Better Call Saul
  • J. Smith-Cameron, Succession
  • Sarah Snook, Succession
  • Sydney Sweeney, Euphoria

Kazanan:

  • Julia Garner, Ozark

Bir komedi dizisinde en iyi erkek başrol oyuncusu

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Adaylar:

  • Donald Glover, Atlanta
  • Bill Hader, Barry
  • Nicholas Hoult, The Great
  • Jason Sudeikis, Ted Lasso
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Kazanan:

  • Jason Sudeikis, Ted Lasso

Bir komedi dizisinde en iyi kadın başrol oyuncusu

Jean Smart, Hacks

Adaylar:

  • Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Jean Smart, Hacks
  • Kaley Cuoco, The Flight Attendant
  • Elle Fanning, The Great
  • Isa Rae, Insecure

Kazanan:

  • Jean Smart, Hacks

Bir komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Brett Goldstein, Ted Lasso

Adaylar:

  • Anthony Carrigan, Barry
  • Toheeb Jimoh, Ted Lasso
  • Nick Mohammed, Ted Lasso
  • Brett Goldstein, Ted Lasso
  • Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary
  • Henry Winkler, Barry
  • Bowen Yang, Saturday Night Live

Kazanan:

  • Brett Goldstein, Ted Lasso

Bir komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Adaylar:

  • Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
  • Kate McKinnon, Saturday Night Live
  • Sarah Niles, Ted Lasso
  • Juno Temple, Ted Lasso
  • Hannah Waddingham, Ted Lasso

Kazanan:

  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Bir komedi dizisinde en iyi senaryo

Abbott Elementary, Quinta Brunson

Adaylar:

  • Abbott Elementary, Quinta Brunson
  • Barry, Duffy Boudreau
  • Barry, Bill Hader and Alec Berg
  • Hacks, Jen Statsky
  • Only Murders in the Building, John Hoffman
  • Ted Lasso, Jane Becker
  • What We Do In The Shadows, Sarah Naftalis
  • What We Do In The Shadows, Stefani Robinson

Kazanan:

  • Abbott Elementary, Quinta Brunson

Bir drama dizisinde en iyi senaryo

Succession, Jesse Armstrong

Adaylar:

  • Better Call Saul, Thomas Schnauz
  • Ozark, Chris Mundy
  • Severance, Dan Erickson
  • Succession, Jesse Armstrong
  • Squid Game, Hwang Dong-hyuk
  • Yellowjackets, Jonathan Lisco, Ashley Lyle and Bart Nickerson
  • Yellowjackets, Ashley Lyle and Bart Nickerson

Kazanan:

  • Succession, Jesse Armstrong

Bir mini dizi, TV filmi veya özel drama programında en iyi senaryo

The White Lotus, Mike White

Adaylar:

  • Dopesick, Danny Strong
  • The Dropout, Elizabeth Meriwether
  • The White Lotus, Mike White
  • Impeachment: American Crime Story, Sarah Burgess
  • MAID, Smith Metzler
  • Station Eleven, Patrick Somerville

Kazanan:

  • The White Lotus, Mike White

Emmy Ödülleri'nin tüm kazananlarına göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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