Televizyon dünyasının enlerinin seçildiği Emmy Ödülleri’nin 2022 ayağı, bu gece gerçekleşti. 74. Emmy Ödülleri’ne damgasını vuran yapımlar arasında Succession, Ted Lasso ve The White Lotus dizileri yer aldı. Oyunculardan en ön plana çıkanlar arasındaysa Zendaya, Julia Garner, Jean Smart ve Quinta Brunson gibi isimler bulundu.
2022 dizilerinin onlarca farklı kategoride değerlendirildiği ve ödüllendirildiği 74. Emmy Ödülleri’nin tüm kazananları şu şekilde oldu:
74. Emmy Ödülleri kazananları:
En iyi drama dizisi
Adaylar:
- Better Call Saul
- Euphoria
- Ozark
- Succession
- Severance
- Squid Game
- Stranger Things
- Yellowjackets
Kazanan:
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Succession
En iyi komedi dizisi
Adaylar:
- Abbott Elementary
- Barry
- Curb Your Enthusiasm
- Hacks
- Ted Lasso
- The Marvelous Mrs Maisel
- Only Murders In The Building
- What We Do In The Shadows
Kazanan:
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Ted Lasso
En iyi mini dizi
Adaylar:
- Dopesick
- The Dropout
- Inventing Anna
- The White Lotus
- Pam & Tommy
Kazanan:
- The White Lotus
En iyi televizyon filmi
Adaylar:
- Chip 'n' Dale: Rescue Rangers
- Ray Donovan: The Movie
- Reno 911!: The Hunt For QAnon
- The Survivor
- Zoey's Extraordinary Christmas
Kazanan:
- Chip 'n' Dale: Rescue Rangers
Bir drama dizisinde en iyi erkek başrol oyuncusu
Adaylar:
- Lee Jung-jae, Squid Game
- Jason Bateman, Ozark
- Brian Cox, Succession
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Adam Scott, Severance
- Jeremy Strong, Succession
Kazanan:
- Lee Jung-jae, Squid Game
Bir drama dizisinde en iyi kadın başrol oyuncusu
Adaylar:
- Jodie Comer, Killing Eve
- Laura Linney, Ozark
- Zendaya, Euphoria
- Melanie Lynskey, Yellowjackets
- Sandra Oh, Killing Eve
- Reese Witherspoon, The Morning Show
Kazanan:
- Zendaya, Euphoria
Bir drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Adaylar:
- Matthew Macfadyen, Succession
- Nicholas Braun, Succession
- Billy Crudup, The Morning Show
- Kieran Culkin, Succession
- Park Hae-soo, Squid Game
- John Turturro, Severance
- Christopher Walken, Severance
- Oh Yeong-su, Squid Game
Kazanan:
- Matthew Macfadyen, Succession
Bir drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Adaylar:
- Julia Garner, Ozark
- Patricia Arquette, Severance
- Jung Ho-yeon, Squid Game
- Christina Ricci, Yellowjackets
- Rhea Seehorn. Better Call Saul
- J. Smith-Cameron, Succession
- Sarah Snook, Succession
- Sydney Sweeney, Euphoria
Kazanan:
- Julia Garner, Ozark
Bir komedi dizisinde en iyi erkek başrol oyuncusu
Adaylar:
- Donald Glover, Atlanta
- Bill Hader, Barry
- Nicholas Hoult, The Great
- Jason Sudeikis, Ted Lasso
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Martin Short, Only Murders in the Building
Kazanan:
- Jason Sudeikis, Ted Lasso
Bir komedi dizisinde en iyi kadın başrol oyuncusu
Adaylar:
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Jean Smart, Hacks
- Kaley Cuoco, The Flight Attendant
- Elle Fanning, The Great
- Isa Rae, Insecure
Kazanan:
- Jean Smart, Hacks
Bir komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Adaylar:
- Anthony Carrigan, Barry
- Toheeb Jimoh, Ted Lasso
- Nick Mohammed, Ted Lasso
- Brett Goldstein, Ted Lasso
- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
- Henry Winkler, Barry
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Kazanan:
- Brett Goldstein, Ted Lasso
Bir komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Adaylar:
- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Kate McKinnon, Saturday Night Live
- Sarah Niles, Ted Lasso
- Juno Temple, Ted Lasso
- Hannah Waddingham, Ted Lasso
Kazanan:
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Bir komedi dizisinde en iyi senaryo
Adaylar:
- Abbott Elementary, Quinta Brunson
- Barry, Duffy Boudreau
- Barry, Bill Hader and Alec Berg
- Hacks, Jen Statsky
- Only Murders in the Building, John Hoffman
- Ted Lasso, Jane Becker
- What We Do In The Shadows, Sarah Naftalis
- What We Do In The Shadows, Stefani Robinson
Kazanan:
- Abbott Elementary, Quinta Brunson
Bir drama dizisinde en iyi senaryo
Adaylar:
- Better Call Saul, Thomas Schnauz
- Ozark, Chris Mundy
- Severance, Dan Erickson
- Succession, Jesse Armstrong
- Squid Game, Hwang Dong-hyuk
- Yellowjackets, Jonathan Lisco, Ashley Lyle and Bart Nickerson
- Yellowjackets, Ashley Lyle and Bart Nickerson
Kazanan:
- Succession, Jesse Armstrong
Bir mini dizi, TV filmi veya özel drama programında en iyi senaryo
Adaylar:
- Dopesick, Danny Strong
- The Dropout, Elizabeth Meriwether
- The White Lotus, Mike White
- Impeachment: American Crime Story, Sarah Burgess
- MAID, Smith Metzler
- Station Eleven, Patrick Somerville
Kazanan:
- The White Lotus, Mike White
Emmy Ödülleri'nin tüm kazananlarına göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.