2022 Yılında Yapılması Planlanan Uzay Görevleri

Uzun zamandır olduğu gibi 2022 yılında da NASA’nın uzay görevleri hız kesmeden devam edecek. Planlanan uzay görevlerinin temel amacı içinde bulunduğumuz evreni, komşu gezegenleri ve çok daha uzak gezegenleri biraz olsun yakından tanımak. 2022 yılında NASA tarafından yapılması planan uzay görevlerine yakından bakalım.

Hayır, o kapaktaki kedi uzaya gitmeyecek ama biricik dostlarımızı da alıp başka gezegenlere, bizimle yaşamaları için götürmeye bir adım daha yaklaşıyoruz, Peki ne zaman? Bu yıl içerisinde atılacak adımlar. 2022'de gerçekleşecek uzay görevlerini açıklıyoruz.

National Aeronautics and Space Administration (NASA) 1958 yılından beri Ay’a gitmek başta olmak üzere pek çok önemli uzay görevine imza attı. Bu çalışmalar sayesinde bugün içinde yaşadığımız evreni, komşu gezegenleri ve çok daha uzak gezegenleri yakından tanıma fırsatımız oldu. 2022 yılında da bu görevler hız kesmeden devam edecek. Bu görevler tabii ki tam da planladığı gibi yürümeyebilir. Çünkü uzaydan bahsediyoruz, her an her şey ters gidebilir. Bu nedenle listemizdeki görevlerin pek çoğunun en erken 2022 yılında yapılmasının planladığını belirtmeden geçmeyelim.

2022’de yapılması planlanan uzay görevleri:

CubeSat görevinin başlatılması

Near-Earth Asteroid Scout görevi

Lunar InfraRed Imaging görevi

OMOTENASHI görevi

EQUULEUS görevi

The Intuitive Machines 1 görevi

CAPSTONE deneyi

Korea Pathfinder Lunar Orbiter görevi

BepiColombo görevi

Psyche görevi

Janus görevi

The Lucy görevi

The JUpiter ICy moons Explorer görevi

PRIME-1 görevi

The Peregrine Lunar Lander görevi

CubeSat görevinin başlatılması: Ay’da gerçekten su var mı yok mu anlayacağız

CubeSat görevi başarıya ulaşırsa sonunda Ay’da gerçekten su var mı yok mu anlamış olacağız. Görev dahilinde Ay’a gönderilecek olan Lunar Ice Cube aracının amacı su başta olmak üzere diğer organik uçucu maddelerin dağılımını incelemektir. Görevin başarıya ulaşması halinde organik maddelerin ortaya çıkış süreci de anlaşılmış olacak.

Near-Earth Asteroid Scout görevi: Hedef dünyaya en yakın astroide gitmek

Near-Earth Asteroid Scout görevi kapsamında CubeSat görevinde kullanılana benzer bir araç en yakın Dünya astroidine gönderilecek ve geri getirilecek. Bu aracın sorunsuz bir şekilde gidip gelmesi bile başarı kabul ediliyor ancak bununla yetinmeyen NASA mühendisleri, bu görev sonunda asteroit ile ilgili ne var ne yoksa öğrenmiş olmayı hedefliyorlar.

Lunar InfraRed Imaging görevi: 'Derin uzay teknolojileri' teste çıkıyor

NASA iyiden iyiye Ay ve Mars yolculuklarını rutin hale getirmeye karar vermiş gibi görünüyor. Lunar InfraRed Imaging görevi kapsamında Ay’a ve olursa Mars’a gönderilecek olan uzay araçları, henüz test edilmemiş derin uzay teknolojilerinin transit ve uzun süreli yolculuklarda nasıl bir etki bıraktığını test edecekler.

OMOTENASHI görevi: Çok daha teknolojik bir ay yolculuğu

‘E hani daha önce gitmiştiniz?’ diye sordurtan bir görev. NASA desteğiyle Japon Uzay Ajansı JAXA ve Tokyo Üniversitesi tarafından hazırlanan OMOTENASHI görevinin amacı, Ay yörüngesinde iniş ve manevra yapmayı test etmek. İlk Ay’a gidişten çok daha üstün bir teknolojinin kullanıldığı araçların elbette test edilmesi normal ancak insan yine de bir şüpheye düşmüyor değil.

EQUULEUS görevi: 'Bu küçük manevra bize 51 yıla mal olabilir'

Yine NASA desteğiyle Japon Uzay Ajansı JAXA ve Tokyo Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan EQUULEUS görevinin amacı Dünya-Ay serbest bırakma yörüngesinde Sun-Earth_Moon dinamiklerini kullanarak bazı manevraları test etmek.

The Intuitive Machines 1 görevi: Ay'a kargo göndermek

The Intuitive Machines 1 görevi aslında basit bir kargo taşıma görevi diyebiliriz. Görev kapsamında Nova-C isimli bir araç Ay’ın Vallis Schroteri bölgesine gönderilecek. Araç içinde bazı NASA yükleri olacak.

CAPSTONE deneyi: Gelecek yıllardaki uzay seyehatlerinin fragmanı

Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon, kısaca CAPSTONE deneyi ufak bir gösteri olacak. Deneyin amacı Ay’ın yörüngesinde doğrusala yakın bir rota çizmek. Eğer deney başarılı olursa ilerleyen yıllarda yapılacak uzay seyahatlerinin çok daha güvenli olması bekleniyor.

Korea Pathfinder Lunar Orbiter görevi: Güney Kore’nin ilk ay görevi

NASA desteğiyle Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü KARI tarafından planlanan Korea Pathfinder Lunar Orbiter görevi, Güney Kore’nin ilk ay görevi olacak. Görev kapsamında bazı Güney Kore ve ABD üretimi sistemler Ay yörüngesine gönderilecek. Deneyi yapılacak bu sistemlerden biri de uzay interneti. Elbette diğer bir amaç da ileride yapılacak görevler için rota ve iniş noktası belirlemek.

BepiColombo görevi: Amaç Merkür ve Venüs’e olabildiğince yaklaşmak

Hazırlanın, Merkür’e gidiyoruz. NASA desteğiyle Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından planlanan görevin amacı Merkür ve Venüs’e olabildiği kadar yaklaşmak. Daha önce bu görev kapsamında bazı araçlar zaten gönderilmişti. BepiColombo görevinde, önceki araçlardan bir adım daha ileri gitmek hedefleniyor.

Psyche görevi: İlk defa metalik bir astreoiti keşfediyoruz

Psyche görevinin amacı, ana asteroit kuşağında bulunan Psyche 16 isimli metalik bir asteroite ulaşmak ve yörüngesi üzerinde incelemeler yapmak. Eğer bu görev başarıya ulaşırsa metalik bir asteroiti ilk kez keşfetmiş olacağız.

Janus görevi: İkili astreoit sisteminin oluşum süreci incelenecek

Janus görevi kapsamında iki küçük uzay aracı ana asteroit kuşağına gönderilecek. Ana hedef, 1996 FG3 ve 1991 VH olarak adlandırılan ikili asteroit sistemi. Görevin amacı ikili asteroit sistemlerini incelemek ve oluşum süreçlerini çözmek.

The Lucy görevi: Güneş sisteminin nasıl oluştuğunu anlayabiliriz

The Lucy görevinin amacı, Jüpiter’in önünde ve arkasında dönen Truva asteroitleri olarak adlandırılan bir ana kuşak asteroiti ve diğer yedi asteroiti gözlemlemektir. Truva asteroitlerinin yapısını anladığımız zaman Güneş Sistemi oluşumunun ilk aşamalarını da çözeceğimiz düşünülüyor.

The JUpiter ICy moons Explorer görevi: Jüpiter'in 3 uydusuna uçuş gerçekleştirelecek

NASA desteğiyle Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından planlanan The JUpiter ICy moons Explorer görevinin amacı, Jüpiter'in uydularından olan Ganymede, Callisto ve Europa’ya birden fazla uçuş gerçekleştirdikten sonra Ganymede'nin yörüngesine girmektir. Eğer görev başarılı olursa bu uydularda bulunan okyanus katmanlarının karakterizasyonu anlaşılmış olacak.

PRIME-1 görevi: Ay'ın yüzeyine bir sondaj yerleştirilecek

PRIME-1 görevi kapsamında Ay’ın güney kutup bölgesine bir sondaj ve kütle spektrometresi indirilecek. İndirilen bu araçlar sayesinde ISRU olarak adlandırılan yerinde kaynak kullanım sisteminin fizibilitesi incelenecek.

The Peregrine Lunar Lander görevi: Çok daha fazlasını göreceğimiz kargo görevlerinin ilki

The Peregrine Lunar Lander görevi aslında basit bir kargo taşıma görevi diyebiliriz. The Peregrine Lunar Lander geniş kapsamlı bir görev olduğu için 2022 yılında gönderilecek ilk araç, Peregrine Mission 1 olarak değerlendirildi. Yani ilerleyen yıllarda çok daha fazla The Peregrine Lunar Lander görevi duyabiliriz.

Evrenin gizemlerini çözmek için 2022 yılında NASA tarafından yapılması planlanan uzay görevlerini listeledik ve kısaca bu görevlerin amaçlarından bahsettik. Yapılacak uzay görevleri hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.