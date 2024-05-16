2023 yılında yaşanan geniş çaplı internet kesintileri araştırıldı. Yapılan araştırmada, 2023 yılının internet kesintileri açısından en kötü yıl olduğu ortaya çıktı.

2016 yılından beri internet kesintilerini araştıran bir platform olan Access Now, 2023 yılına ilişkin raporunu yayımladı. Kamuoyu ile de paylaşılan rapora göre geçtiğimiz yıl, internet kesintileri açısından en kötü yıl olarak kayıtlara geçmiş durumda.

İnternet kesintileri, dünyanın dört bir yanında sıklıkla yaşanan bir durum. Kimi zaman silahlı çatışmalar, kimi zaman ise hükûmet kararları ile dünyanın bir bölgesindeki insanların internete erişimi kesilebiliyor. İşte 2023 yılına ilişkin araştırma, geçtiğimiz yıl 283 kez geniş çaplı internet kesintisi yaşandı. Üstelik bunlardan yüzde 93'ü tamamen habersiz gerçekleşmişti.

İnternet kesintileri, yıllık bazda yüzde 41 artış gösterdi

Access Now tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında 201 kesinti olmuştu. Bu da 2023 yılında yaşanan internet kesintilerinin sayısının yüzde 41 oranında artış yaşandığı anlamına geliyor. Raporda, 2023'ün internet kesintileri açısından en kötü yıl olduğuna vurgu yapılırken, insan hakları açısından da endişe verici bir noktaya doğru evrilmeye başladığı belirtildi.

2023'te internet kesintilerinin 173'ü, çatışmalar nedeniyle yaşandı

Rapor, internet kesintilerinin nedenlerini de inceledi. Yapılan açıklamaya göre 283 kesintinin 173 tanesinin nedeni, çeşitli bölgelerde yaşanan silahlı çatışmalardı. Access Now, özellikle de Gazze Şeridi ile Etiyopya'da yaşanan olaylar nedeniyle insanların internet erişimlerinin engellendiğini söyledi.